DSE 2025｜歷史科開考　卷一考1963年香港制水、五四運動

文憑試歷史科今日開考，試卷分為卷一及二。卷一設有四條資料題，疫情曾改為「四選三」，今年恢復全必答，主題圍繞50至60年代本港經濟及社會發展，提及1963年遇乾旱，政府實施制水情況。另外，題目考問內地五四運動、巴黎和會及1910至1920年代的歐洲，和冷戰時期的發展。



至於卷二，則設有「七選二」論述題，包括問及內地社會主義、1978至1997年間本港自由貿易政策及基建發展，如何加強內地與香港的聯繫等。



文憑試歷史科今日開考。(梁鵬威攝)

文憑試歷史科卷一考試時間為兩小時，佔分比重60%，設有四條資料題，全部均須作答。

第一題關於1950至1960年代本港經濟及社會發展，試題引用中港50年代的貿易數據，另取材自政府報告，提及本港1963年遇乾旱，政府除實施制水，也獲內地廣東省供水。題目問及當年港府應對乾旱的行動的成效、本港社經發展如何受內地影響。

卷一考巴黎和會、冷戰發展

第二題問及內地五四運動，要求考生引用資料，形容1902至27年代，內地女性地位的轉變，另辨識北京大學就發展馬克思主義的角色，和五四運動對內地20世紀初的轉變有何重要性等。

第三題有關巴黎和會，問及1914至1919年間歐洲領土的轉變、巴黎和會對解決引起第一次世界大戰問題的作用等。第四題考冷戰時期的發展，分析1946至60年的美蘇關係對冷戰的發展等。

卷一題目談及1963年香港制水問題。(梁鵬威攝)

卷二考日本軍事發展

卷二方面為「七選二」題目，佔分比重為40%，考核時間1小時30分鐘。當中包括要求考生分析1978至1997年間本港自由貿易政策及基建發展，如何加強內地與香港的聯繫；從經濟角度，審視1953至1978年間內地的社會主義發展。另問及1931至1941年等。