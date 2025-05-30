JUPAS 2025｜教大文化傳承及中史雙學位課程最搶手　45人爭一學額

JUPAS 2025（聯招）首輪改選周三（28日）截止，八間資助大學公布各課程的Band A申請人數，其中競爭最激烈的課程為教育大學的「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」雙學位課程（JS8005），共538人競爭12個學額，約45人爭一個學額。至於最多人選擇的課程則是中文大學的「理學」課程（JS4601），由1913人競逐335個學額，即約6人爭一個學額。



競爭最激烈首兩位均為教大雙學位課程

教育大學兩個雙學士課程的競爭程度最為激烈，均有逾40人爭一個學額。（資料圖片）

競爭程度第二激烈的課程，是同樣由教大提供的「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」雙學位課程（JS8010），有1074人爭25個學額，即約43人爭一個學額。排第三的則是中文大學「健康與體育運動科學」課程（JS4329），有596人爭16個學額，即約37人爭一個學額。

中大「理學」1913人報讀 成最受歡迎課程

中大理學有1913人放在Band A，競逐335個學額，約6人爭一個學位，成最受歡迎課程。（資料圖片）

第二多人選擇的課程是中大「工商管理學士綜合課程」（JS4202），共有1,863人報讀，競爭212個學額。港大「護理學學士」（JS6468）則以1,557名申請者排名第三，競爭210個學額。

港大醫科300學額逾千人爭

香港大學內外全科醫學士，吸引1,084人報讀，爭300個學額。（資料圖片）

香港大學熱門課程包括內外全科醫學士（JS6456），吸引1,084人報讀，爭300個學額、文學士（JS6054）共1,076人報讀，爭217個學額、理學士（JS6901）共904人報讀，爭253個學額、及工商管理學學士（JS6577）共748人報讀，爭226個學額。

科技大學三大熱門課程包括由629人申請競爭408個學額的理學B組（JS5103）、由574人申請競爭408個學額理學A組（JS5102）、以及由567人申請競爭119個學額的計算機科學及工程學系。

浸會大學的工商管理學士（JS2120）成為該校最受歡迎課程，設有185個學額，共1071名學生申請。嶺南大學最多人報讀的課程為歷史（榮譽）文學士（JS7709），共440人申請，爭29個學額。