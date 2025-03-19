教育局：三學年315名人才子女經JUPAS獲大學錄取

近年人才子女湧港，現行收生安排下，受養人列為本地學生，外界關注會增加本地生升讀大學的競爭。教育局長蔡若蓮今（19日）在立法會上提及，近三個學年，分別有62、68及185名受養人通過聯招獲八大錄取。另外，2022年至今年2月底，一共有13.2萬人才子女獲准來港，其中今年首兩個月已有逾9,000人。



教育局局長蔡若蓮今日（19日）表示，近三個學年分別有62、68及185名受養人通過聯招獲八大錄取。（資料圖片/黃浩謙攝）

兩年多以來 13.2萬受養人來港

教育局長蔡若蓮今（19日）回答立法會議員林振昇的提問，表示2022年12月底至今年2月底，共有約19.6萬人經各項人才計劃抵港。她指，部分人才「攜同家眷來港落戶」，共有約13.2萬名受養子女；2022年有10,151人，2023年及2024年分別有57,112人及55,261人，而今年截至2月底有9,294人。

她提及，根據大學聯招處資料，上兩個學年（2022/23年及2023/24年）分別有62及68名受養人，通過聯招獲教資會資助第一年學士學位課程錄取，24/25學年更較兩年前，增加近2倍至185人。

檢視「本地生」定義 蔡若蓮：確保公帑善用

根據現行收生安排，獲入境處首次簽發受養人簽證／進入許可證時未年滿18歲的學生，均列為本地學生。蔡若蓮表示，就檢視「本地生」定義，會考慮各方案的影響，包括對人才計劃的吸引力、大專院校錄取學生的安排、海外人士的入境限制等。她又指，會考慮簽證持有人入學前必須在港住一段時間，才可享本地生學費資助，確保公帑善用。