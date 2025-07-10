DSE｜職訓局今年辦逾140課程　中醫藥營運高級文憑競爭最大

中學文憑試下周三（16日）放榜。職業訓練局（VTC）當日起至21日，展開統一收生計劃，提供超過140項課程，約1.3萬個學額，涵蓋全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程。



職業訓練局高級助理執行幹事郭龍基稱，截至7月初，已有約3萬人報讀，報名人數較去年上升。其中幼兒教育、商科及社工課程特別受歡迎，而今年新開辦的運動分流基礎課程文憑則有超過1100人報名；中醫藥專業及營運高級文憑課程的報讀人數更超出原訂學額11倍。



郭龍基（中）及兩名VTC高級文憑畢業生介紹VTC統一收生計劃。（提供圖片）

在應用人工智能浪潮下，職訓局轄下的香港資訊科技學院今年新增應用人工智能高級文憑課程，培養學生有關生成式人工智能、語言模型、影像處理和電腦視覺等AI應用技能。

職訓局高級助理執行幹事郭龍基表示，開辦新課程主要考慮巿場需要及學生興趣，配合香港關鍵產業發展。

至於競爭激烈的課程，新開辦的中醫藥專業及營運高級文憑課程，學額競爭為11:1。職訓局相信，課程教授中醫藥療法、中醫護理，以及中醫診所的行政及營運管理等技能，能填補香港中醫藥專業人才的需求，並應對即將啟用首間中醫醫院。

郭龍基表示今屆選擇投身職場的畢業生就業率達九成。（提供圖片）

職訓局轄下學院包括香港專業教育學院、香港知專設計學院、香港資訊科技學院及國際廚藝學院。各院校將在統一收生計劃期間，開放予考生即場報名。放榜當日亦會在各區中學設立200個資訊攤位。所有獲派學位的學生，必須在7月21日中午12時前，於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。