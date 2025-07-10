DSE放榜｜建造學院提供600學額　加入創科元素　冀吸年輕人入行

香港建造學院今日（10日）公布，新學年提供約600個學額，內容加入創科元素，冀吸引更多年輕人入行。學院指近年收生情況不錯，畢業生整體就業率超過95%。



建造學院將於下周三（16日）DSE中學文憑試放榜日，舉辦九巴16號線免費乘車日，便利考生前往香港建造學院報讀課程。



建造業議會執行總監鄭定寕工程師（中）、香港建造學院院長楊文武（左二）及學院管理層，與學生及畢業生合照。（建造業議會提供）

建造業議會執行總監鄭定寕稱，建造業機遇無限，近年學院收生情況不錯，畢業生整體就業率超過95%，高等文憑畢業生就業率為100%。他亦指，未來本港工程建造量龐大，將大幅增加對勞工的需求，但強調業界會以本地勞工優先 。

他表示學院課程緊貼業界需求，涵蓋建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、數碼工程監督系統（DWSS）等創新科技，並引入焊接及油漆機械人，裝備學生掌握數碼化技能。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師分享建造業前景、最新科技及公布DSE 放榜日打氣活動。（建造業議會提供）

另外，他表示學院將於放榜日，舉辦九巴16號線免費乘車日，便利考生前往香港建造學院報讀課程。

香港建造學院2025/26年度課程將於9月1日開課，現正接受即場報名及面試，合資格申請人士可獲即場取錄。課程涵蓋高等文憑、建造文憑及建造證書，適合中三至DSE畢業生、轉職或待業青年報讀。