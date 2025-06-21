建造業：行業失業率惡化 本地私營工程減少所致 籲精準輸入外勞
撰文：許湖洪
出版：更新：
本港最新失業率上升至3.5%。建造業總工會理事長周思傑今（21日）接受商台訪問時表示，業界失業率已惡化至6.7%，主要是源於私人市場工程減少，認為政府輸入外勞應要更精準。
周思傑在商台《政經星期六》訪問時表示，業界失業率已惡化至6.7%，目前最受影響的是前期工序的工人，例如釘板、「落石屎」等，預料未來也會逐漸影響後期工序的工人。
他認為行內失業問題是本地私營工程數量減少所致，又指雖然輸入外勞的政策未必直接影響失業率，但亦減少本地工人的工作機會，呼籲政府應精準輸入個別短缺工種的勞工。
外勞遭中介額外收費 倡政府與內地商討
另外，建造業外勞曾投訴指遭內地中介公司收取一筆額外費用，周思傑希望特區政府可與內地有關部門商討有關問題。
政府「補充勞工優化計劃」推出近兩年，飲食業職工總會主席林千國表示，過去曾經接獲飲食業的外勞求助，指來港工作時，分別要向中介及勞務公司繳付費用，如同付費來港工作。 林千國認為影響香港的形象，冀政府思考如何保障外勞的權益，以及增加本地工人的就業機會。
建造業失業率明顯上升 梁志堅：主因是私人工程減少建造業課程 免學費+有津貼+就業支援？中三以上即合資格發展專業建造業付款保障條例年內實施 協力減少業界付款爭議建造業輸入勞工｜新增禁代理人向外勞收費等4要求 免外勞遭壓榨輸入外勞｜報道指僱主聘售貨員實做魚檔工人 勞工處：負責賣海鮮補充外勞｜稱四份一僱主申請半年內多次交 孫玉菡：不妥當輸入外勞｜機電工程商聯會指缺逾千工人 倡適度增外勞及培訓人才失業率升至3.5% 減薪/裁員「家用」要照畀？4個步驟同父母坦白講黃國倡按行業失業率設外勞「紅線」 孫玉菡：不宜一刀切