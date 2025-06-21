建造業：行業失業率惡化　本地私營工程減少所致　籲精準輸入外勞

本港最新失業率上升至3.5%。建造業總工會理事長周思傑今（21日）接受商台訪問時表示，業界失業率已惡化至6.7%，主要是源於私人市場工程減少，認為政府輸入外勞應要更精準。



建造業總工會理事長周思傑接受商台訪問時表示，業界失業率已惡化至6.7%，主要是源於私人市場工程減少，認為政府輸入外勞應要更精準。（政府新聞處圖片)

建造業總工會理事長周思傑接受商台訪問時表示，業界失業率已惡化至6.7%，主要是源於私人市場工程減少，認為政府輸入外勞應要更精準。（政府新聞處圖片)

建造業總工會理事長周思傑接受商台訪問時表示，業界失業率已惡化至6.7%，主要是源於私人市場工程減少，認為政府輸入外勞應要更精準。（政府新聞處圖片)

建造業總工會理事長周思傑表示，目前最受影響的是前期工序的工人，例如釘板、「落石屎」等，預料未來也會逐漸影響後期工序的工人。（資料圖片）

周思傑在商台《政經星期六》訪問時表示，業界失業率已惡化至6.7%，目前最受影響的是前期工序的工人，例如釘板、「落石屎」等，預料未來也會逐漸影響後期工序的工人。

他認為行內失業問題是本地私營工程數量減少所致，又指雖然輸入外勞的政策未必直接影響失業率，但亦減少本地工人的工作機會，呼籲政府應精準輸入個別短缺工種的勞工。

周思傑表示，目前最受影響的是前期工序的工人，例如釘板、「落石屎」等，預料未來也會逐漸影響後期工序的工人。（資料圖片／翁鈺輝攝）

外勞遭中介額外收費 倡政府與內地商討

另外，建造業外勞曾投訴指遭內地中介公司收取一筆額外費用，周思傑希望特區政府可與內地有關部門商討有關問題。

飲食業職工總會主席林千國（左二）表示，曾接獲飲食業外勞求助，指來港工作時，分別要向中介及勞務公司繳付費用，如同付費來港工作。（資料圖片／飲食業職工總會提供）

政府「補充勞工優化計劃」推出近兩年，飲食業職工總會主席林千國表示，過去曾經接獲飲食業的外勞求助，指來港工作時，分別要向中介及勞務公司繳付費用，如同付費來港工作。 林千國認為影響香港的形象，冀政府思考如何保障外勞的權益，以及增加本地工人的就業機會。