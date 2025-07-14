DSE｜港大醫學院醫學士課程已取錄57考生　增設200萬博士獎學金

文憑試本周三（16日）放榜，港大醫學院醫學士課程已率先取錄57人，當中31人來自「學校推薦直接錄取計劃」，更首度取錄「內地學校」考生，為來自廣州南沙民心港人子弟學校的一名男學生；另外，亦取錄26位IB國際文憑大學預科課程狀元。



另外，「傑出醫科學人」將增設博士獎學金，如赴外地攻讀博士，最高可獲資助200萬元，包括學費及生活津貼等。



香港大學李嘉誠醫學院推出「傑出醫科學人」計劃。（陳穎欣攝）

DMS計劃下許振邦明年將前往英國鄧迪大學修讀碩士課程。（陳穎欣攝）

首增200萬博士獎學金 回流港大可任臨床助理教授

港大醫學院自23/24學年推出「傑出醫科學人」（Distinguished Medscholar．DMS），文憑試成績達48分或以上，學生將自動入選計劃，可獲高達80萬獎學金，涵蓋學費、住宿及海外學習等開支，每年名額約30個。

DMS計劃今年新設博士獎學金，金額最高達200萬，成績優異的學生，修畢第三年增潤學年的醫學研究碩士及一年臨床實習後，可獲資助到外地攻讀博士學位，若畢業後投身本港科研工作，更有機會加入港大醫學院擔任臨床助理教授。

被問是否因擔心人才流失，所以推出獎學金，院長劉澤星指，「人才是不同方向流入香港，並有機會外流，（推出獎學金）不是擔心人才外流，而是希望支持同學發揮潛能，幫助香港醫學發展。」

另外，港大醫學院第一年推出內外全科醫學士課程第二學位入學途徑，讓持有學位人士報讀，首屆學生今年9月入學。院方指，接獲952份申請，其中211名本科非生物醫學相關，現已取錄25人，大多數申請人取得一級榮譽或平均達「A級」水平，部分申請人來自劍橋、牛津、哈佛等國際知名大學。

關日康認為該名廣州學校同學已通過面試，不存在「不公平」。（陳穎欣攝）

首取錄「內地與校」考生 強調無不公 按收生準則取錄

距離文憑試放榜尚有兩天，港大內外全科醫學士課程已預先取錄57人，當中31人經「學校推薦直接取錄計劃」取錄，人數創新高之餘，更首度取錄「內地與校」考生，包括一名來自廣州南沙民心港人子弟學校的一名男考生。校方透露，該名男考生曾於英國留學。

被問到該校首度參與文憑試，校方如何衡量學校考生成績，直接取錄會否造成不公，港大臨床醫學學院矯型及創傷外科學系臨床副教授關日康指，該校提供香港文憑試課程，有三分一學生來自香港，而就學校推薦的學生，校方均會親自面試，亦依照收生準則取錄，強調絕無不公平情況。