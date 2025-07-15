DSE放榜2025｜誕16名狀元　包括1位終極狀元、10位超級狀元

DSE明日（16日）放榜，考評局下午召開記者會公布放榜安排，約有1.6萬名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年微增0.1%，佔整體38.5% 。以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.2人爭一個位。



今屆誕合共16名狀元，當中誕一位男「終極狀元」，考獲7科5**及公民科「A」的成績。至於餘下15名狀元，為10男5女，考獲6科5**及公民科「A」；當中10人為「超級狀元」，即於數學延伸取得5**。而16位狀元來自14間學校。



今年有兩名年長考生，分別為71歲及66歲，一人為學校考生、另一人屬自修生；最年輕的考生為10歲，應考數學核心科及數學延伸部分M2。



（左起）考評局學校考試及評核主管朱舜隆、秘書長魏向東、總監—公開考試麥勁生和評核發展主管蔡筱坤7月15日公布DSE中學文憑試成績結果。（董素琛攝）

今屆誕合共16名狀元，當中誕一位男「終極狀元」，考獲7科5**及公民科「A」的成績。(資料圖片)

今年數學MC卷被質疑出錯，蔡筱坤表示收到查詢，考評局曾諮詢數學科審題委員會成員、試卷主席、課程發展處主任等，「翻來覆去」檢視題目後，確認題目已經按照課程要求、衡量高中學生的知識，證實答案正確無誤，最終決定題目無出錯。她表示，題目有甄別能力，能夠分辨能力較高及較低的考生，因此題目獲保留。

考評局修訂自修生的報考資格，被問預計遏止多少來自內地補習社的自修生，魏向東強調，無修改自修生定義；而修訂的原因是使用非文憑試課程申請的自修生增多，因此未來不符合自修生資格者需提交「特殊報考申請」才能報考，考評局會檢查其資歷是否達到要求，考生需要提交相應文件。

他強調做法並非針對補習社，因為考生有否參加補習與是否有考試資格無關，最重要他們是否符合考試標準。他亦否認控制文憑試應考人數，並說歡迎更多人應考文憑試，提升香港作為國際教育樞紐的地位。

約有1.6萬名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年微增0.1%。(資料圖片)

【15:30】考評局表示，一名男學生考獲7科5**及公民社會科取得A成績，另在數學延伸部分亦取得5**；另有10男5女考獲6科5**及公民社會科取得A成績，該16名學生分別來自14間學校。另有20男13女在任何五個甲類科目取得5**，即合共有33名「榜眼」。魏向東表示，滿意今年考生表現，形容今年大學收生大豐收。

被問為何今年狀元數目為歷屆最多，麥勁生認為屬考試常見情況，有時成績好的人數會增多，他感到欣慰，但不感會驚奇。談及考試難度，蔡筱坤表示，16名學生取得佳績，是預料之外，估計考生在優化核心科目後，釋出更多時間修讀更多科目。魏向東表示，這班學生經歷疫情，可見學生的韌性，以及學校在疫情後的教學安排得好。

【15:20】嚴重違規方面，14名考生在試場拍照，當中9名考生將電腦條碼或試場照片上載互聯網，他們的成績將被降級，人數與去年相若。

今年126名考生違反手提電話的規則，人數按年增加，當中不少考生誤以已經關掉手機，另有4宗嚴重個案，涉及考試期間考生身上藏有處於啟動模式的手機，他們的成績將被降級。365名考生在聆聽考試違規，全屬輕微違規。

【15:09】考評局評核發展主管蔡筱坤表示，整體考生人數增加，答卷數量超過65萬份，按年升5萬份，今年聘用4千名閱卷員及約400名閱卷助理，整體過程順利。

她表示，今屆發現3宗校本評核抄襲的嚴重個案，涉及中國語文科、資訊及通訊科技科及視覺藝術科，考評局與相關學校進行深入調查，並對涉事考生在嚴重抄襲的課業評為0分，另在考生相關學科的成績降一級，她呼籲學生堅守學術誠信，勿觸犯違規行為。

【15:04】應屆文憑試設有58個乙類科目，撇除應用學習中文科，總科次有7617，當中八成被列為達標或以上，兩成取得達標並表現優異一，8.3%獲得達標並表現優異二。

此外，今屆設有5個丙類其他語言科目，成績達到基本要求後，便可加入成績單，即法語、獨處、西班牙語A2級；日語N3級；韓語第3級。他表示，今年考生共遞交695科次的成績，其中八成的語文考試最低要求獲核實，並納入文憑試。日語考生人數最多，有527人，其次是韓語。

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【15:00】考評局總監（公開考試）麥勁生表示，考生整體表現平穩，成績與去年相若。中文科方面，10.8%日校考生取得5級或以上成績，按年升0.3%；64.7%取得3級或以上成績，按年減0.36%。英文科方面，10.1%考生取得5級或以上成績，按年跌0.1%；55.1%取得3級以上成績，按年減1.3%。數學科必修部分方面，14.5%考生取得5級或以上成績，按年減0.9%；83.6%取得2級或以上成績，按年升0.6%。公民與社會發展科方面，93.2%取得達標，按年跌少於一個百分點。

【14:47】魏向東表示，今年共有4.2萬名考生，來自416間日校，9成報後4個核心科及2至3個選修科。他說，1.6萬名日校考生考取四個核心科目「332A」，加上2個選修科目得到3級以上成績，達到八大的基本收生標準，較去年增加0.1%，達到38.5%，較去年增加764人。

與此同時，3萬名日校考生在四個核心科及一個選修科，達到5個2的等級，符合入讀副學士的要求，佔總考生73.4%，按年增加650人。他強調文憑試是人生的里程碑，每人有不同途徑取得自己滿意的人生發展，希望考生以平常心面對。

【14:30】考評局秘書長魏向東表示，應該文憑試共有5.5萬人報考，較去年增加一成，9成有參與考試。他表示，每場共有九成考生使用報到易，令考試變得有效率。今年共有4間大灣區港人子弟學校，較去年多了2間，並有3個考點，按年多一間。

他強調兩地試場用同一標準，考評局準備不同工作，包括安排試卷運送、培訓考務人員等，一切運作順暢，達到預定目標，圓滿完成工作。