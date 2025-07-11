DSE放榜2025懶人包｜放榜程序準備須知+最新惡劣天氣/打風安排

中學文憑試DSE在2025年7月16日放榜，考評局早前分享放榜小貼士，協助考生作好準備。放榜當日、考評局早上9時會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱向考生發送成績，並提醒考生核對通知書上個人資料。



局方提醒考生，留意惡劣天氣下的成DSE績發放安排，若早上6時有8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號正在生效，會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務亦同步延遲；若下午一時或之前取消以上警告信號，考生可於取消兩小時後取得成績；若下午一時後取消，考評局將延遲一天至7月17日發放成績。



中學文憑試DSE下周三(17日)放榜，考評局分享放榜小貼士，協助考生作好準備。（資料圖片/鄭子峰攝）

核對DSE成績通知書個人資料

中學文憑試DSE將放榜，考評局早前分享小貼士，協助考生為放榜作好準備。局方提醒，學校考生應按所屬學校的安排，於放榜當日回校領取成績通知書。自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，預計於放榜日收到；亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑考試網上服務查閱成績，建議自修生在放榜日前一至兩日預先登入網上服務，以確保使用正確的使用者編號及密碼。

考生應檢查清楚成績通知書，並核對個人資料，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心(電話：3628 8860)聯絡。考評局亦會於當日上午9時起，向已提供手機短訊(SMS)號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS。今年起考評局將以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送SMS。

DSE2025放榜新安排

由DSE 2025起，因應丙類其他語言科目推行新的考試安排，考生會應考由相關官方機構在香港舉辦的指定語言考試，只要相關考試成績達到指定的語言能力水平或以上，即可獲納入DSE成績­。如考生報考了甲類及／或乙類和丙類科目，將獲發兩張成績通知書，一張印有甲類及／或乙類科目的成績，另一張則印有丙類科目的成績。

DSE惡劣天氣安排

若天文台在放榜當日早上6時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，考評局將會延遲發放成績，當中包括網上查閱成績及以SMS發放成績的服務亦會延遲。

若信號在下午1時或之前取消，考評局將會恢復辦公，學校可以於信號取消後兩小時取得成績通知書，學校考生向屬學校了解領取成績通知書的安排；自修生或夜校考生可於信號取消兩小時後在網上查閱考試成績。另外，考評局亦會於信號取消3小時後，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其DSE成績的SMS。

若信號於下午1時前仍維持，即於下午1時後才取消，放榜日期會押後至翌日，即7月17日。

可申請DSE積分覆核、重閱答卷

考評局續指，考生若對其成績存有懷疑，可在成績發放後五曆日內(7月17至22日)提出積分覆核及或重閱答卷的申請。每名考生最多可申請覆核四個科目的成績。而在中國語文及英國語文科，考生可選擇覆核全個科目或分部的成績；中國語文科由2024年起只設閱讀與寫作兩個分部，有關分部的重閱答卷申請費用，與英國語文科的分部有所不同。考生可參閱考評局網頁，了解覆核成績的申請費用及程序等詳情。

另外，學校考生須透過學校遞交覆核成績申請；自修生則自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生並會收到SMS提示），考生須於指定日期(兩曆日內)繳費。

考評局指，考生若對其成績存有懷疑，可在成績發放後五曆日內(7月17至22日)提出積分覆核及或重閱答卷的申請。（資料圖片/鄭子峰攝）

查詢及支援服務提早至7時半開放

考評局亦提示，放榜當天，公開考試資訊中心(PEIC)及考評局灣仔辦事處的服務櫃台將提早開放，即由上午7時30分至下午5時30分，處理考生的申請及查詢。

電話：3628 8860

電郵：dse@hkeaa.edu.hk

服務櫃台地址：香港灣仔修頓中心12樓

