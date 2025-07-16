DSE放榜｜4名在囚青少年符入大學要求　勵敬懲教所一考生數學5**

中學文憑試DSE今日（16日）放榜，懲教署稱，本屆DSE有20名來自沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士報考，當中有四名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，一名於勵敬懲教所的考生更考獲數學科5**。



青少年在囚人士獲家人及老師鼓勵。（政府新聞處圖片）

青少年在囚人士與家人分享取得佳績的喜悅。（政府新聞處圖片）

懲教署稱，青少年在囚人士共報考100張試卷，其中92張取得二級／達標或以上成績，佔總卷數92%，當中有四名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中一名沙咀懲教所考生考獲5科最高共20分及公民與社會發展科達標的成績，當中分別在中國語文科及數學科取得5*及5的佳績。另外兩名於勵敬懲教所及沙咀懲教所的考生亦分別考獲數學科5**及數學延伸部分（M1）5*的佳績。

他們報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及公民與社會發展四個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目等。

沙咀懲教所監督：懲教署鼓勵青少年在囚人士參加公開考試

沙咀懲教所監督潘浩霖表示，懲教署致力推行多元化更生計劃，鼓勵青少年在囚人士參加公開考試，及考取社會認可之學歷，以提升他們在獲釋後繼續升學或就業的機會，為日後重投社會作好準備。

沙咀懲教所監督潘浩霖（右三）表示，懲教署一直鼓勵青少年在囚人士參加公開考試。（政府新聞處圖片）

他說，青少年在囚人士參與香港中學文憑考試，雖然在過程中遇到不少困難，但他們並沒有放棄。青少年在囚人士憑着堅毅的意志和努力不懈的精神，在家人的支持，以及懲教人員的協助和老師的悉心教導下，不斷提升自己，盡力爭取好成績，實在非常難得。他呼籲公眾給予更生人士公平機會，接納及支持他們重新融入社會。

懲教署多年來為不足21歲的青少年在囚人士提供教育課程，協助他們考取認可資歷，建立正確的價值觀，並希望他們在獲釋後能夠繼續升學或就業，重新融入社會。