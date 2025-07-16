DSE放榜2025｜英皇超級狀元望留港讀醫　不介懷狀元是否「馨香」

文憑試今日（16日）放榜，英皇書院學生容卓言考獲七科5**佳績，成為超級狀元。他表示成為狀元為預料之外，希望留港讀醫科。他中五曾跟隨身為骨科醫生的學長學習，看見其運用專業知識幫助他人，因此希望成為醫生回饋社會。他亦是學校口琴隊成員，曾獲國際比賽冠軍，認為吹奏口琴令他紓解不少備試壓力。



今年文憑試有16名狀元，是歷屆之冠，容卓言表示不會介懷狀元是否特別「馨香」，認為社會上沒有人介意DSE的分數，最緊要是待人處事的態度。



英皇書院的容卓言考獲七科5**，成為今屆超級狀元。（林子慰攝）

英皇書院的容卓言考獲七科5**，成為今屆超級狀元。（林子慰攝）

今年17歲的容卓言考獲7科5**佳績，包括3科必修科及選修科企業、會計與財務概論、生物、化學、數學延伸單元一（M1），成為超級狀元。容稱成績較預期高，原本擔心語文科作文及聆聽的成績，認為相關試卷及答題較主觀，或未能獲得滿分。

曾參加工作影子計劃 埋下讀醫種子

容卓言計劃留港讀醫，但未決定報讀中大或港大醫學院，將考慮獎學金及學校風格等因素後再決定。他表示中四起對醫科範疇感興趣，中五時參加「工作影子計劃」，跟隨身為骨科醫生的學長學習，看見他運用專業知識救助病患，因此決心報讀醫科，希望未來可幫助他人並回饋社會。

容卓言自中四起對醫科範疇感興趣，中五跟隨骨科醫生學習後，決心報讀醫科。（周智堅攝）

容卓言認為學習最重要是不斷積累知識，習慣時常溫習。他表示自中四起每完成一個學習單元，都會盡快做試卷及釐清單元概念，「每日都會抽時間溫習」。

不會過份介懷狀元是否特別「馨香」

容卓言在學時參與多項課外活動，曾身兼開放日籌辦主席、口琴校隊成員及校刊編輯。問及如何平衡興趣及學業，他說會分緩急衡量先後次序，有時則同步進行，「例如溫溫下書覺得好攰，就會去發掘下自己嘅興趣」。

容卓言視口琴為興趣及紓壓的渠道，惟認為在香港專研音樂的道路比較艱辛，沒考慮成為口琴演奏家。（周智堅攝）

今年有16位狀元，創歷屆文憑試新高。被問到會否覺得今年狀元沒舊時「馨香」，容說不會特別介懷 ，「因為考到狀元對我們來說 ，也是一件很滿足的事」。他認為出到社會工作後，別人不會理自己中學、大學讀哪一間，亦不會理文憑試分數，但最重視態度、性格及待人處事方式。

所以就算這次有很多狀元，我覺得不需太過介懷，反而日後亦要繼續努力，去學習更多不同的知識。 容卓言

父母指昨晚為兒子6年中學最緊張

容的父母對兒子成績感到十分開心，坦言昨晚是他們在兒子六年中學生涯中最緊張的時刻。他們亦指，並無強制兒子就讀哪類學科或補習班，「小朋友有自己思想」，家長最重要是給予經濟及心理支持。容太太補充和丈夫工作繁忙，自兒子年幼起每晚都會跟他聊天，冀了解他面臨的困難，並適時給予鼓勵。

英皇書院狀元容卓言認為，局長背後意思是希望香港不同學生可多元發展。（林子慰攝）

狀元又讀醫？容卓言：未必係壞事

日前發展局局長甯漢豪稱，希望狀元並非只做醫生，可選擇做大廚或歌唱家等。容卓言認為，局長背後意思是希望香港不同學生可多元發展，雖然做大廚是罕見的案例，但相信局長冀港生不要只側重一方面及太過跟從選科潮流，可以接觸更多行業及學科。容表示最重要是發掘興趣及了解自身長處，參加不同活動，「一定要了解自己鍾意嘅嘢，才可選擇適合嘅道路」。

至於如何看待大部份狀元選讀醫科，他認為未必是壞事，「因為始終醫療𠵱個行業佢本身要求嘅人才都係要對生命負責，所以揀一啲對讀書有興趣嘅人嚟講，我覺得唔係一件太壞嘅事」。

英皇書院校長黃秋玲（右）形容卓言是十分全面的學生，具藝術天份及領導才能，而且樂於助人，夜晚回家後亦願意解答同學數理難題。（周智堅攝）

英皇書院校長黃秋玲表示，沒有預計今年有多少位狀元，只希望學生考試時能穩定發揮，付出的努力能有收穫。她形容卓言是十分全面的學生，具藝術天份及領導才能，而且樂於助人，夜晚回家後亦願意解答同學數理難題。