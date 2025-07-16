DSE｜愛科學中三研高中理科　華英超狀：溫習無壓力成日對住都得

中學文憑試DSE今（16日）放榜，本港破紀錄誕生16位狀元，其中之一是來自華英中學的「超級狀元」黃柏熹，他考獲6科5**，包括生物、化學、物理，另外數學延伸部分單元二亦奪5**佳績。黃柏熹自小喜愛科學，愛閱讀相關書籍，中三時已研究高中理科課程，直言不靠補習，靠熱情溫書，「溫習無壓力，成日對住都得」。



華英中學的超級狀元黃柏熹形容，成績「出乎意料」。（鄭宇霞攝）

華英中學的超級狀元黃柏熹形容，成績「出乎意料」。（鄭宇霞攝）

華英中學的超級狀元黃柏熹形容，成績「出乎意料」。（鄭宇霞攝）

有志從醫 因熱愛理科、家人患病

就讀華英中學的「超級狀元」黃柏熹，選修科為化學、物理及生物，連同中英數三個必修科目全部均獲5**成績；他另在數學數學延伸單元二都取得5**的成績。對於放榜成績，他指在預料之外，感到驚喜，中文成績較預期高，特別是作文科表現超乎預期，料屬是該科奪佳績的關鍵。

對於升學規劃，他計劃留港讀醫，主因對理科有濃厚興趣，修讀醫科是運用理科知識回饋社會的理想途徑。他亦透露，家人健康問題亦加強從醫決心，直言：「讀咗咁多書，冇理由唔幫返佢哋。」

他指，尚未決定入讀港大或中大醫學院，強調「讀到醫就得」。香港正籌備成立第三間醫學院，他表示，不會影響自己的選擇，目前更關注如何在大學階段打好專業基礎。

愛打桌球和乒乓波 因「成日計角度」

黃柏熹從小學開始就對科學特別感興趣，並自行購買相關書籍閱讀。他平時喜歡打桌球和乒乓波，因需要「成日計角度」。黃柏熹坦言，從未參加過補習班，而是依靠對理科的濃厚興趣，他笑稱「溫習無壓力，成日對住都得」。他曾試過補習，但老師告知其並非必要。他提到自己中三時，便已經預習高中理科的內容。

華英中學的超級狀元黃柏熹形容，成績「出乎意料」。（鄭宇霞攝）

華英中學的超級狀元黃柏熹形容，成績「出乎意料」。（鄭宇霞攝）

稱父母給予允份自由與信任

黃柏熹的父親從事電訊與科技行業，母親則是家庭主婦，全心照顧家庭。父母在在學習上給予他充份的自由與信任。他表示父母不會施加壓力，更會在他完成每日目標後，準備他喜歡的食物作為獎勵。黃柏熹的姐姐攻讀放射線學，兩人在學術上經常切磋，進一步激發了他對理科的熱情。

對於發展局局長甯漢豪建議狀元應多元化發展，而非僅集中於醫科，黃柏熹表示，學科選擇應以個人興趣為導向。他認為，只有對所學領域充滿熱情，才能克服未來的挑戰與壓力。他鼓勵學弟妹們及早確立目標，並以興趣驅動學習。