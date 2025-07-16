DSE放榜｜民生書院狀元目標做獸醫　因港人多養寵物不願生育

中學文憑試今日放榜，今屆有16位狀元，為歷屆之冠。九龍的民生書院男狀元李政，表示，對於獲得佳績喜出望外，一度激動落淚。他表示，有意修讀城大獸醫課程，因從小喜歡和養小動物。李同學認為，現時的香港人大多選擇養寵物而不生小孩，因而覺得獸醫一樣可以幫助到別人。被問曾否考慮到海外留學，他稱希望留在香港，「因為喺香港土生土長、一直在香港，有熟悉嘅人同環境，都會唔捨得」。



來自民生書院的李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部分（M2）獲得5*成績。（蘇樂瑤攝）

來自民生書院的李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部分（M2）獲得5*成績。（蘇樂瑤攝）

成績以往中游 獲佳績激動落淚

李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部份（M2）獲得5*成績。李同學表示，自己都「估唔到、冇預到有呢個成績」，對成績喜出望外。

李政對於獲得如此佳績，他感謝父母的支持，「感謝父母在study Leave期間一直信任佢、唔會覺得他外出溫習係去玩。亦都經常鼓勵佢就算考成點、讀咩什麼科都唔緊要，佢哋都會支持我」。

對於讀書心得，李政就表示，之前的成績就一直處於中上遊，是接近高中後成績再有進步。他指，臨近文憑試階段，個人性格成熟更多，會更加專心聽書。他表示，「唔好得過且過、要有要求對自己、要做到最好」。

來自民生書院的李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部分（M2）獲得5*成績。（蘇樂瑤攝）

李政的父母感恩兒子成為狀元，亦對此感到驚喜。李母表示，兒子一直成績不俗，未料超出預期，喜獲佳績。二人稱，希望能夠成為兒子重要支柱，「佢需要我哋嘅時候我哋係佢身邊，最重要係咁樣」。

李父李母對兒子成為狀元感到感恩和驚喜。李母表示雖然知道仔仔一直成績不俗，但未預想過能獲如此佳績。（蘇樂瑤攝）

對於發展局局長甯漢豪近日指期待狀元有不同出路，李同學認為，學歴高明明有更多選擇，反而高學歷而局限自己的路是不智。他認為興趣為先，看個人意願。就經濟下行而言，李同學指對於這方面沒有太多諗法。

來自民生書院的李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部分（M2）獲得5*成績。（蘇樂瑤攝）