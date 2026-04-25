DSE2026 ｜歷史科開考　老師：卷二難度高　選材冷門問港戰後工業

文憑試歷史科考試今日(25日）舉行，卷一四條必答題問及20世紀初經濟發展、中國改革開放、一戰前的歐洲及1940年代至1960年代的歐洲經濟統合。



卷二則設「七選二」論述題，題目包括香港戰後工業發展、清末新政對中國的現代化的重要性、1945年至85年間，日本與其他亞洲國家關係有多大程度受美國影響。



有歷史科老師認為，卷一相對容易，卷二的難度則較高，涉及亞洲史的課題較冷門的，料較少考生會選答，轉戰涉世界大戰和冷戰題目。



圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學歷史科科主任古浩旻指，卷二的難度較高。（洪戩昊攝）

卷一設有四條必答資料題，問及20世紀初的香港經濟發展，資料提及一戰間太古糖廠和太古津行的白糖生意和航運事業，以及1923至26年間船隻進港紀錄。其中一條8分題目，要求考生引用資料，論述「二十世紀初，香港在經濟發展上經歷的機遇多於挑戰」。

第二條題目問及1970年代至1990年代中國的改革開放，第三條關於一戰前法國與德國的矛盾；另一條涉1940年代至1960年代的歐洲經濟統合。

「歐洲經濟統合」題目隔年再出現

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學歷史科科主任古浩旻認為，卷一相對容易，不論內容還是題型，以往也曾經出過。不過，他指考生須特別注意涉內地改革開放的題目，有分題問及當時政策對發展中國特色社會主義的重要性，考生須清楚了解「中國特色社會主義」，然後再引用資料，扣連改革開放的政策作答，例如吸引外資或引入外國機器技術到中國工廠等。

至於「歐洲經濟統合」的題目，古浩旻指，根據趨勢，「歐洲經濟統合」隔兩至三年才會出一次，但今次只隔了一年，便再次成為試題，考生未必熟讀，幸好提問方式較直接，題目不算刁鑽。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學歷史科科主任古浩旻指，卷一第四題的出現比較意外。（洪戩昊攝）

歷史科老師：卷二亞洲史首三題選材較冷門 清末新政罕有成大題目

卷二則設「七選二」論述題，題目包括香港於1950年代至1970年代的工業發展、清末新政對中國的現代化的重要性、1945至85年間日本與其他亞洲國家的關係在多大程度上受美國影響、1929年是否歐洲繁榮發展的分水嶺，及美蘇兩國於1950至79年間的關係等。

古浩旻認為卷二難度較高，特別是關於亞洲史的首三題，課題較冷門。他舉例指，第二題問清末新政對中國的現代化的重要性，以往甚少單獨問清末新政，較多會連同其他內容，例如辛亥革命或南京政府改革等一起作比較。

他估計關於世界大戰和冷戰的第四和第五題會比較多考生選答。他認為考生須注意第四題問及考生是否同意1929年是歐洲和平和繁榮發展的分水嶺，當中「分水嶺」一詞的問法，要求考生須精準地界定意思，非以往常見字眼如「轉捩點」或「蛻變」等。他指，若考生掌握詞語意思，相信難度也不高。

考生紛指卷一第四題難 關於歐洲經濟統合

考生鄧同學指，卷一4條題目也難度，尤其是涉歐洲經濟統合的第四題，她與其他同學未必掌握，因備戰溫習時，主要集中二戰及冷戰歷史。

至於卷二，鄧同學則認為尚算簡單。她選擇關於中國現代化進程及世界大戰的題目，何同學則選擇了世界大戰及冷戰的題目。二人均沒有選擇香港及日本的題目，認為題目較難，加上她們溫習也以歐洲部份為重心。

鄧同學（右一）及何同學（右二）均沒有選擇卷二關於香港及日本的題目，認為比較難。（洪戩昊攝）

另一位考生林同學同樣認為卷一第四題稍難，因為問題設限於在1940年代至1960年代，時間跨度較窄。不過綜合兩份卷，他認為今年難度屬正常。