DSE英文寫作考廣播稿、世代價值觀差異　老師稱考驗積累生活感悟

文憑試英文科閱讀和寫作卷今日（10日）開考，共有逾5.3萬人報考。寫作卷必答部分要求考生以學生會主席身份撰寫廣播稿，邀請同學參與校內廣播節目；選答部份則設4題，有題目引述一名7旬長者自稱18歲時已工作結婚，認為當代青年成長步伐緩慢，考生須回應不同世代的價值觀差異。



圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學英文科主任陳子豪認為，今年考卷難度屬中等偏難，部份題目雖然生活化，但考驗學生從日常生活抽取觀點和累積英文知識，單靠背框架和英文單字未必能取得高分，形容是「懲罰讀死書、鼓勵從生活中學英文」。



文憑試（DSE）中文科今日開考。（梁鵬威攝）

寫作主題圍繞醫生追夢、論青年成長步伐慢

寫作卷必答題考廣播稿，要求考生以學生會主席身份，為校內一個廣播節目招募義工，負責採訪教職員、同學及家長。考生須撰寫一篇廣播講稿，簡介節目內容、應徵者應具備的技能經驗，以及成為義工的好處。

選答部分則設四題，首題提供一張圖片，圖中一名女子望著一幅人物肖像，考生須看圖寫故事，題目為「She couldn’t believe it was her」（她不敢相信這是她自己）；第二題為議論文，講述不少僱主在招募員工時，會翻查應徵者的社交媒體帳號，考生須就這種做法提出立場並解釋。

第三題要求學生以校園雜誌的編輯身份，採訪一名因追夢而辭去醫生工作的校友。第四題則提到，一名7旬長者自稱18歲時便已工作結婚，認為當代青年成長步伐緩慢。題目要求考生撰寫論文，回應該論述。

林同學希望可在英文科取得合格成績。（李振邦攝）

考生稱題目有共鳴、易發揮 考寫廣播稿感意外

考生林同學選答第三題，他認為題目不算難，發揮空間較大，不少年輕人亦具共鳴。不過他指剛剛好夠時間作答，沒有檢查試卷，希望可在英文科取得合格成績。

阮同學選答第四題，她認為題目具生活感，探討兩代人價值觀差異，她亦能扣連自身及家人的生活經驗作答。不過她對必答部分考廣播稿感到意外，指較少練習該文體，好在題目要求不算難。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學英文科主任陳子豪認為，今年寫作卷難度屬中等偏難。（李振邦攝）

老師分析：作卷難度屬中等偏難

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學英文科主任陳子豪認為，今年寫作卷難度屬中等偏難，其中必答題考較少出的廣播稿，學生如要取得高分，行文語調要似「寫畀耳仔聽」，語境要貼合生活場景，並能吸引人聆聽，單靠背格式和框架難取高分。

選答題部份，他認為人物專訪和世代價值觀差異論文較易發揮。他解釋，第三題要求學生採訪「追夢」人物，相信同學或有共鳴，不過要留意「採訪」文章的要求，例如需直接引述受訪者話語，並展現對人物的分析。

另一題有關世代差異的文章，陳子豪認為考驗學生的社會觸覺，如果學生能比較今昔社會氛圍，例如經濟環境、就業市場，以及社會文化，並講述這些因素如何塑造兩代人的價值觀，則能脫穎而出。

至於看圖寫作，陳子豪認為本港學生雖然擅長操練句式和記詞彙，但創意寫作需要大量英語閱讀積累，本港學生缺乏閱讀習慣，容易寫出流水帳，難以駕馭；另一篇有關社交媒體的題目，雖然屬安全題，但著重論據是否新鮮，否則容易流於表面，難取高分。

考驗學生從生活累積語感 「懲罰讀死書」

陳子豪認為，今年的題目整體偏生活化，「以前考家國天下，今次比較集中個人生活。」他指，不少題目考驗學生能否從日常中累積語感，並抽取觀點和感悟，光靠背誦資料和英文詞句未必足以取得高分，形容今次試題是「懲罰讀死書、鼓勵從生活中學英文」。他建議同學積極投入校園中的英文學習活動，同時多講英文和聽英文，從生活中積累英文知識。