DSE放榜應屆生壓力高企近7成考生憂競爭力不足　青協推AI選科支援

中學文憑試DSE將於下周三放榜，青年協會「DSE 2777 1112」日前公布「DSE 2026升學規劃調查」結果，受訪的1,241名學生中，有近四成六應屆考生坦言面對高水平放榜壓力。調查更發現，除了傳統的成績焦慮，經濟前景與人工智能的發展，已成為新一代考生的新興壓力源頭。



青協自去年9月至今共接獲8,170宗求助個案，求助個案反映不少放榜前夕的情緒危機。當中有Band 1名校生試後陷入「情緒耗竭」並拒絕社交；有家庭因JUPAS選科「一保守、一進取」而爆發爭執；亦有考生對「應科大」等存在誤解，認為進不了傳統大學就是失敗，因而焦慮失眠。



(左起) 文憑試考生蔡同學（Jamie）、青協輔導員朱佩儀、青協督導主任陳英杰、青協「DSE 27771112」隊長張家瑜、文憑試考生聶同學（Samson）。（青協提供）

兩大新興壓力源：憂競爭力不足、AI發展

調查顯示，有高達49.2%的學生直言在規劃升學及前路時感到困難。考生的三大壓力來源均與未來就業及競爭力掛鈎，分別是擔心個人競爭力不足（69%）、未來前景的不確定性（38%），以及考生人數上升（32.1%）。

雖然有57.8%的考生對前路感到「擔心」，55.5%感到「迷惘」，但仍有37.5%考生對未來表示「期待」，保持正面態度。

聶同學（左一）將「就業前景」視為首要考量，「現時就業市場競爭激烈，先求工作穩定，日後再發展興趣會更好。」面對放榜，他直言既緊張又期待，既怕成績未如理想錯失心儀學科，同時也盼望見證努力的回報。（青協提供）

主流趨勢仍以大學為目標

在長遠升學方面，58.9%考生仍以大學學位為主要目標，並傾向透過資歷架構及專業認可提升就業保障。在選擇升學出路時，考生主要考慮課程與個人興趣的配合、考獲成績及經濟環境與就業前景。

若八大聯招失手，近51.9%考生會考慮報讀自資副學位，40%會選擇自資學士學位，亦有21.8%傾向邊工作邊進修。

應屆考生聶同學（Samson）在規劃升學時曾有過不少掙扎，綜合選修科成績與前景後，現目標是在港升讀計算機科學或數據科學學士課程。

近半學生未聽聞「應科大」

政府近年積極推動職業專才教育及應用科學大學，惟調查反映政策成效與大眾認知仍有落差。高達48.5%的受訪學生坦言「從未聽聞」應科大；超過45.2%人傾向優先選擇傳統大學，將應科大列為首選的考生不足4.1%。

此外，有21.6%學生表示需視乎具體學科而定。不過，還有51.7%的學生認同畢業生的就業競爭力主要取決於個人能力，與院校類型無直接關係。

此外，50.9%學生認為修讀大學的重要意義在於「取得專業資格」，48.7% 則希望藉此鍛鍊職專技能。

應屆考生蔡同學（Jamie）表示未有明確升學目標，暫傾向以商科學士學位為主要考慮，並將「個人興趣」排在首位，期盼能學習心儀學科並享受校園生活。

青協首推「AI選科」支援

青協督導主任陳英杰指出，近年就業市場大洗牌加劇了考生的焦慮。他強調，在人工智能時代，修讀傳統學位並非提升競爭力的唯一途徑，市場現時更看重具備自學能力及職場實習經驗的多元人才。他認為應科大課程緊貼行業脈搏，能培養切合市場需求的人才，建議政府及院校應加強推廣。

香港青年協會督導主任陳英杰指出，近年DSE考生人數上升及就業市場轉變，加劇學生的憂慮。

陳英杰（中）認為，在人工智能時代，修讀學位並非提升競爭力的唯一途徑。

為協助考生規劃出路，青協將於7月13日起加強升學輔導服務。今年更特別聯同初創企業免費提供「DSE升學易」應用程式，首度引入「AI選科」功能，根據考生的成績、興趣及就業取向提供規劃建議，並由輔導員在線上提供即時支援。