VTC新學年開辦約140個課程　幼兒教育、寵物護理為受歡迎學科

香港中學文憑考試下周三（15日）放榜，職訓局當日一連四日將展開統一收生計劃，今年共開設140門課程，涵蓋全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程等，合計約1.3萬個學額。職訓局表示，今年文憑試考生人數較往年輕微增多，整體報名情況不錯，符合預期。



VTC高級助理執行幹事郭龍基（中）及兩名VTC高級文憑學生代表介紹VTC統一收生計劃及分享學習心得。（李可榆攝）

寵物護理課程近年熱門報讀之選

職訓局開辦140項學士、高級文憑及基礎課程文憑等，職業訓練局（VTC）高級助理執行幹事郭龍基表示，今年文憑試考生人數較往年輕微增多，整體報名情況不錯，符合預期，實際報名人數則暫未有數據。

職訓局指，航空物流產業、體育及城市文旅產業、健康護理與社會服務、社工、幼兒教育為受歡迎學科。至於寵物護理課程則為近年的熱門報讀之選，目前並無課程因報讀人數偏少而停辦。

VTC高級助理執行幹事郭龍基介紹VTC統一收生計劃。（李可榆攝）

畢業生升學和就業各佔一半

郭龍基表示，職訓局畢業生中，選擇升學或投身職場的學生各佔一半。職訓局指，過去三年，96%選擇升學的畢業生成功升讀本地或海外大學學位課程；選擇就業的畢業生就業率達九成。郭龍基補充，社工、配藥員、助理工程師等社會需求較高的崗位，畢業生月薪可達三萬元。

香港專業教育學院（IVE）屋宇裝備工程學高級文憑應屆畢業生莫曜駿（右），以及IVE機場營運管理高級文憑畢業生關敏懿（Winky）（左）分享學習心得。（李可榆攝）

IVE畢業生莫曜駿為應屆屋宇裝備工程高級文憑畢業生。他指，入讀該科前，並沒有理科基礎，須逐步掌握工程知識。他在學時累計獲得逾10萬元獎學金，更以改善長者居住的創新方案獲獎，新學年將升讀港大機械工程三年級。