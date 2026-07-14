DSE｜抗情緒病六年　遇恩師引導寫詩解憂　盼接棒為同路人提燈

【DSE放榜】DSE中學文憑試周三（15日）放榜，一場公開考試，可以是年輕人抗逆故事的憑證。應屆考生王慧盈，自中一起患有嚴重情緒病，思緒經常處於負面和混沌狀態，不斷飽受幻聽和幻覺的痛苦，需要長期服藥控制病情，學業成績一落千丈。家人對病症的不理解，令她一度停藥，加重病情，欲了結生命。



猶幸轉校至兆基創意書院遇到恩師，邀請她加入校內詩社，令她學會讀詩撫平心靈，寫詩排解憂鬱，助她與病魔搏鬥，特別是對抗備戰文憑試的高壓時間。開考前夕，她一度面對失眠、心悸等問題，她未有言棄，依然一天花上10小時溫習。



慧盈的努力得到回報，如今已透過學校推薦直接錄取計劃，獲中大中文系取錄，期望日後可以成為良師，點亮學生的生命。她寄語同路人，要學會將重心放回自己，「知道自己嘅意義和動力，生活上就會畀一啲好事發生。」



王慧盈透過學校推薦直接錄取計劃，獲中大中文系取錄。（梁鵬威攝）

自中一起確診情緒病 成績曾處於中游 及後一落千丈

王慧盈的六年中學生涯走來並不容易。她初中時就讀英文中學，自中一下學期確診情緒病，經常難以自控地感到不快樂，甚至有自殘傾向；翌年，她的病情加劇，會出現幻聽、幻覺，「成個人都好混沌」，此後無法不服用藥物控制病情。

源於遺傳的情緒病，令慧盈的學業陷入停頓狀態。中三那一年，她經常因病缺席，全個學年的上學日子僅約兩個月。成績亦一落千丈，她排名曾處於中游位置，全級100多個學生中，位列第50多位，自從患病後，已難以維持學業，部份科目只考獲十多分。

會覺得好痛苦，成績本身係好努力讀書先讀到一個咁樣嘅成績，但我越去到後尾，就愈質疑自己，即係你好無能為力嘅感覺。 王慧盈

王慧盈形容，患情緒病讓她感到「成個人都好混沌」。（梁鵬威攝）

家人不明白病情 曾要求停藥致惡化 曾欲輕生

受情緒病拆騰的慧盈，一度未獲家人的支持和理解。她說，家人起初不明白情緒病，只勸喻她更正面地思考，便能解決所有問題；又曾要求她停用藥物，擔心依賴成癮，未料適得其反，她停藥後令病情惡化，一度產生輕生念頭。

她轉校遇上恩師，學會讀詩、寫詩抒發情緒。（梁鵬威攝）

轉校遇恩師 接觸詩後找到心靈解藥

後來高中時慧盈選擇退學，希望透過轉校重新開始。慧盈喜歡文字創作及繪畫，於是插班到重視藝術教育的兆基創意書院。不過，入學初期非一帆風順。她初未能跟上學習進度，亦不適應新的學習環境，令她一度選擇逃避，出席率僅有四成。她說：「例如數學嗰啲好講求基礎嘅學科，我都係跟唔上，我唔識㩒計算機嗰啲問題，嚟到中四我完全跟唔上。」

直至遇上班主任曾老師，令她抗病之路走向轉捩點。曾老師引導她思考目標，不時開解她的情緒，任教中文科的他，介紹慧盈加入校內詩社，慧盈發現愛讀詩、寫詩的興趣，亦與志同道合的詩友打成一片。她笑言，有時候是「為咗詩社而返學」。

曾老師（左）鼓勵王慧盈（右）參加詩社，成為她求學生涯的轉捩點。（受訪者提供）

讀詩令她領悟人生哲理，轉換角度看待生活。其中一篇最愛的詩作，是台灣詩人瘂弦的《如歌的行板》。她說，作品帶出世界本就是善與惡、希望與絕望的混合體，人應放棄非黑即白的視角，直面複雜的真實，像「行板」節奏一樣。

「既被目為一條河總得繼續流下去的」，作品中這一句令她特別深刻，意即帶出生命如河流般不可逆轉的宿命感。她以此經常自勉，「世界老是總這樣」地流淌下去。

泡過水 沉重的身軀

還是留給他們玩弄去吧

我把自己拋到真空狀態

不再被流動的物事摩擦而受傷了



節錄自慧盈的詩作《溺水》



寫詩則令她透過創作找到情緒出口，「你書寫緊你自己嘅嘢嘅同時，你就可以以一種比較抽離嘅角度去望自己，然後你再睇返嘅時候，你會更加容易諗通。」

王慧盈（右二）獲得中文科優秀表現獎。（受訪者提供）

文憑試令病情惡化 引起心悸、手震 堅持每天溫習10小時

高中生涯有詩作伴，陪她度過備戰文憑試的煎熬時光。王慧盈目標考入大學中文系，為此中四升中五的暑假，花時間補習、重做低年級練習等，由初時每天只能專注一至兩小時，後來可達四至五小時。後來成績有顯著進步，中五、中六連續兩年獲得中、英、數等科目的學科獎。

王慧盈寄語同路人，只要將重心放回自己，生活上定會有好事發生。（梁鵬威攝）

臨近文憑試開考的日子，她每天會溫習10小時之久，令一度好轉的病情再度惡化。她不時會心悸、緊張時會手震，亦受失眠困擾，需靠吃藥才可入睡。

慧盈記得，曾老師鼓勵她放鬆心情向前行，「就係話你做唔到唔代表你𠵱個人係冇價值，而且佢會同我講，活著就有好事發生，可以慢慢調節自己。」至文憑試開考前一日，曾老師仍以短訊鼓勵她，稱只要去考了，已是成功，不論成績如何，都會有出路。

將重心擺喺自己度，知道自己嘅意義、動力，生活上就會畀一啲好事發生。 王慧盈

王慧盈現時仍需定期複診和服藥，但情緒狀態已穩定。（梁鵬威攝）

憶恩師教活着會有好事發生 籲同路人將重心放回自己

王慧盈不一樣的考生經歷，令她成為今屆青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」的得獎者。她希望他日如曾老師般成為春風化雨的中文科老師，「一方面發掘學生嘅才華，同埋亦都可以做到一個引導佢嘅角色。」她說，若然沒有遇到曾老師，將會面對截然不同的生命，「如果冇佢我可能𠵱家都唔知自己想做啲咩。」

文憑試即將放榜，無論成績好與壞，王慧盈的努力也獲得回報，她透過學校推薦直接錄取計劃，獲中大中文系取錄。走在抗病路上的她，仍需定期複診和服藥，劑量相比以前已減少，情緒狀態穩定。

王慧盈寄語同路人，只要將重心放回自己，生活上定會有好事發生。（梁鵬威攝）

她寄語同路人，「我覺得情緒病係一件好辛苦嘅事，而且一般大眾唔係咁容易了解到自己狀況，但係只要唔放棄，將重心擺喺自己度，知道自己嘅意義、動力，生活上就會畀一啲好事發生。」