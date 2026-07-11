DSE放榜｜蔡若蓮以開車作喻　勉考生擁抱未知：迷路也會到終點

2026中學文憑試（DSE）將於下周三（15日）放榜，教育局局長蔡若蓮今日（11日）出席「永不放棄同學會2026 DSE放榜打氣大會」，鼓勵考生擁抱未知及挑戰，形容人生有如開車，出發前需要「叉足電」，路途上難免有迷路、「爆軚」的情況出現，但必定能到達終點。她又指，今屆有4萬多名日校考生，並有20,000個大學學額和28,000個其他高等教育學位，故只要做足準備，考生有很多出路可以選擇。



「永不放棄同學會2026 DSE放榜打氣大會」今日舉行，應屆考生於台上表演，為同學打氣。（呂婉盈攝）

蔡若蓮鼓勵考生直面挑戰：人生不一定要跟劇本走

蔡若蓮在活動中致辭時指，考生應時刻心存感恩，珍惜身邊人，尤其今屆考生經歷過各種風雨和疫情，有如人生中總會遇到許多挫折和困難，但依然有許多人在身邊扶持。

她又表示，等待放榜時有許多未知數，故理解學生感忐忑的心情，但她形容「未知令到我哋更加開心」，如果人生時刻「跟劇本行」，反而失去挑戰性和發揮的機會。蔡若蓮續稱，每個人都會走不同的路，不要與別人比較。她又以開車作爲比喻，鼓勵考生在放榜前時刻「幫自己充電」，再出發去迎接未知。

教育局局長蔡若蓮。（呂婉盈攝）

蔡若蓮透露，今屆文憑試有4萬多名日校考生，另有大約20,000個大學學額及28,000個其他高等教育學位，故只要做足準備，相信考生有許多出路可以選擇。她又勉勵考生保持正向和平常心態，只要有自己的目標，即使迷路也會到達終點，最重要是享受過程，日後回望或會感到人生更精彩。

入咗油之後你唔知自己去邊，其實都有危險。所以有個明確嘅目標，可以令到我哋喺路上遇到風雨、爆軚、蕩失路都好，你終究都會到達目的地。而呢啲遭遇亦都會令你喺回頭望嘅時候，感到更加精彩。所以要保持正向、平常心態，讓 “god does the rest”。 教育局局長蔡若蓮

「永不放棄同學會2026 DSE放榜打氣大會」今日舉行，應屆考生於台上表演，為同學打氣。（呂婉盈攝）

麥潤壽憶會考失意終闖出成就 籲考生不必過於介懷成績

「永不放棄同學會」創辦人、電台節目主持人麥潤壽亦分享其人生經歷，勉勵考生尋找自己的道路，不必對成績太過介懷。他回憶中學時期，原本夢想讀醫科，最終會考生物科成績未如理想，唯有尋找其他出路，不料與電台事業結緣，其後曾任老師、公務員等職業，兜兜轉轉多番後又加入商台，更成為創作總監。麥潤壽說，其人生中有許多事情都是「自己無諗過」，又形容現今年輕人「有本錢」、「錯得起，輸得起」，故考生不必對放榜成績太過焦慮和介懷，因為未來的道路往往無法預計。

今時今日嘅年輕人係好自我，但自我就係佢哋青春嘅特色，青春就係佢哋嘅本錢。佢哋錯得起、輸得起，所以同學會裏面有好多同學，都好似騙徒咁錯誤到層出不及。但係唔緊要，最緊要錯咗之後點樣去改過，因為我哋人生冇犯錯嘅話，就唔係人嚟、而係神。 「永不放棄同學會」創辦人麥潤壽

活動上，一眾應屆考生亦表演音樂、武功和舞蹈，為其他同學打氣。

「永不放棄同學會」創辦人、電台主持人麥潤壽。（呂婉盈攝）