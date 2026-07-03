DSE｜腦麻痺、抑鬱症無阻電影夢　少年作品「逆襲」老師刮目相看

2026年香港中學文憑考試（HKDSE）即將於7月15日（星期三）放榜，自幼患上「運動障礙性大腦麻痺」的楊智翔，7年前不幸同時患上抑鬱症，曾深陷情緒低谷停學一年，奮力追趕終完成多年主流教育，成功跨越身心障礙，順利完成今屆DSE。



「我行得慢，但係唔代表我唔行，細個跌得多，先知點樣起身。」正如智翔自編自導演出的微電影台詞，熱愛電影的他在追夢途上雖屢次遇挫，卻未曾卻步；作品獲獎更令看輕他、勸他放棄的老師親自道歉。未來，他冀修讀香港浸會大學的電影系課程，藉作品讓世界了解特殊人士的故事，「想話畀全世界聽，我哋都有自己嘅特點！」



DSE｜打破8歲宿命論 脊髓肌萎症少女憑兩指應考：證明我都讀到書

楊智翔兩個月大時，確診「運動障礙性大腦麻痺」，肢體肌能較弱。他自小熱愛電影，及後在應用學習課程中成功製作首部微電影作品。採訪當日，香港耀能協會羅怡基紀念學校助理校長蘇裕程（後者）一直從旁協助。（鄧倩螢攝）

腦麻高山抑鬱低谷 肌弱少年跨越身心障礙

現年21歲的楊智翔，2011年入讀香港耀能協會羅怡基紀念學校，15年來堅持就讀主流課程，一如絕大部份莘莘學子，踏上文憑試這條人生必經路，「無論成績點都好，我都想give it a go（放膽嘗試），去睇下自己考成點。」楊智翔在本屆文憑試共應考5科，其中資訊及通訊科技（ICT）為選修科。

受病患所限，智翔的手部肌能較弱，寫字速度較常人慢一倍。日常操卷時，極限只能做3至4份歷屆試題。除了身體障礙，2019年亦因家庭問題備受打擊，不幸同時患上抑鬱症，病情最嚴重時，整個人會不由自主地抽搐、大喊大叫。身陷低谷的他，最終休學一年，他曾絕望地問家人：「我仲讀唔讀到書呢？呢個狀態‥‥‥」

藥物致渾噩自我質疑 應考中文科劇痛麻痺

為控制病情，他每天服用5至6種藥物，副作用令他終日渾渾噩噩。強烈的疲倦感與嗜睡症狀，令他難以起床，甚少回校上課。為追趕學習進度，他在網上尋找學習素材，逼自己付出加倍努力備戰文憑試；又與醫生商量微調服藥時間，減輕藥物對學習的影響。赴考前夕，智翔仍因身體抱恙而陷入自我質疑的漩渦，擔心自己無法應考，幸終咬緊牙關順利完試。在數周前的精神科覆診中，醫生由衷鼓勵說：「其實你入到個考場，已經係贏咗。」

回憶應試過程，他猶記得應考中文科當天的「苦況」。由於他的特別考試安排中未獲休息時間，至寫作卷乙部時，早已筋疲力盡，每寫完兩段便要停下來伸展手部及放鬆。踏出試場的當刻，感到鑽心的疼痛與麻痺感，直至回家後進行熱敷與按摩，煎熬才得以緩解。

楊智翔兩個月大時，確診「運動障礙性大腦麻痺」，肢體肌能較弱；採訪當日，香港耀能協會羅怡基紀念學校助理校長蘇裕程（左）一直從旁協助。（鄧倩螢攝）

從小與電影結緣 《奇蹟男孩》成就追夢心

智翔已透過JUPAS（大學聯合招生辦法）選報浸會大學的兩個電影系課程。談及電影，智翔的臉上總會洋溢笑容，他對電影的熱愛主要受家人的耳濡目染。在他的童年記憶中，一家人每逢周六便會雷打不動地齊集戲院看電影；而真正點燃他夢想的啟蒙電影，則是講述特殊人士面對主流學校生活的《奇蹟男孩》（Wonder）。

電影中一幕主人公姐姐的獨白：「弟弟就是太陽，我們就像行星一樣圍着弟弟轉。」這句話令智翔刻骨銘心。現實中，年長8歲的胞姊亦曾對他說過類似的話，更笑稱智翔是家中「團寵」。兩人雖因年齡差距而存在代溝，但姊姊一直默默鼓勵他，帶他認識特殊學校以外的真實社會。這部電影讓智翔相信，無論身處特殊學校、主流學校或投身社會，特殊人士的成就，總有一天會獲得他人認可，這份信念亦愈發堅定，為他追逐演藝之路打「強心針」持續下去。

楊智翔自編自導參演，與其他演員一同產出首部微電影作品《追夢》。（楊智翔提供 / 微電影《追夢》截圖）

創作路坎坷 未滅鬥志火

新冠疫情期間，學校停課，智翔便報名參加話劇班，一讀近6年。其實他最想入讀香港演藝學院，曾與母親合力拍攝試鏡影片，並委託學校及話劇班撰寫推薦信，可惜最終石沉大海。智翔坦言深感挫敗，但亦安慰自己另覓出路。

「諗返呢條路，真係好難！」在備考文憑試前，楊智翔曾修讀由香港知專設計學院開辦的「電影及超媒體」應用學習（ApL）課程。就在第一堂課，老師便因其身體限制而勸他退修，智翔內心非常難過，但仍極力向老師爭取機會，對方甚至致電其母親試圖說服他退修，母子二人堅決不放棄。

直至分組製作畢業作品時，班上的同學也因不懂配合他的身體限制，不願意與他同組。後來在老師的協調下，才找到幾位同學參與拍攝他的首部作品。

自編自導微電影 獲獎後老師道歉

在微電影《追夢》中，智翔一人自編自導參演，與其他演員一同完成作品。拍攝過程中，他因肢體動作所限，無法舉起攝錄機，只能靠言語向同學傳達想要的鏡頭畫面；在排練肢體動作時，又常因身體左側偏差及手腳不靈活，無法完成部分連貫動作，需要同伴的包容與遷就。他至今仍清晰記得，有一場跪在衣櫃痛哭的重頭戲，因為身體失去平衡及鏡頭對焦等問題，先後重拍5、6次，完結時渾身大汗，但他無比享受整個過程。

身為特殊人士，智翔希望藉作品讓世界看到他們這一群，「因為我哋都係呢個世界嘅一份子。」對於未來的電影人生涯，他的目標純粹：「我只係想講好一個故仔。我想畀人知道，我哋特殊人士也都有自己嘅故事話畀全世界聽，我哋都有自己嘅特點。」

後來《追夢》在該課程的放映禮上，獲得評委特別表揚獎，當初力勸他退修的老師親自發訊息致歉：「對唔住，我睇錯咗你。」智翔憶起這段經歷時開懷大笑，他感謝這名老師，逼出最厲害的自己，「因為我呢個人好唔鍾意被人睇小，其實我哋特殊人士都可以做到正常人做到嘅嘢，只係可能我哋嘅方式唔同，或者我哋嘅時間可能要被人哋更長。」智翔亦乘勝追擊，報名參選了第三十屆ifva獨立短片及影像媒體比賽。

楊智翔亦為「運動迷」，熱愛足球、籃球。（鄧倩螢攝）

愛電影亦愛運動 憧憬大學擔憂學涯

放榜在即，智翔坦言難免會緊張，正努力放平心態，不會刻意去想，正如父親所言：「一切順其自然。」除了電影，他亦是「運動迷」，熱愛足球、籃球等，閒暇時亦會打網球，因此他亦在JUPAS選報健體和運動管理學作後備。

談及未知的大學生活，智翔坦言內心的擔憂更甚於憧憬，畢竟大學的環境與特殊學校截然不同。雖然憂慮未必能順利適應，但他依舊期盼能藉此跨出舒適圈，進一步拓闊自己的視野。

感激父母奔波照料 智翔勉勵師弟妹「迎接挑戰」

畢業前夕，他藉機會感謝學校15年來的悉心栽培及照料；採訪當日，香港耀能協會羅怡基紀念學校助理校長蘇裕程一直從旁協助。提起父母，智翔滿懷感激，在得知他確診腦麻痺後，母親毅然放棄全職工作，將全副身心投入於照顧他的起居；父親則一肩扛起全家的經濟重擔，長年在內地奔波工作。

最後，智翔祝願應屆考生都能榜上有名，順利入讀心儀的大學。他亦勉勵一眾師弟師妹：「未來你哋會迎接好多唔同嘅挑戰，但無論如何，都希望你哋做到自己鍾意嘅嘢，創出自己嘅一片天地。」

楊智翔勉勵師弟妹迎接挑戰，創出自己的一片天地。（鄧倩螢攝）

兒科專科醫生唐繼昇指，運動障礙性大腦麻痺通常在嬰幼兒時期發病，成因大致分為兩種。第一是母體在懷孕期間受到感染，影響胎兒，或導致早產而使其腦部受損；第二則是生產過程不順利，導致新生兒在出生前或生產過程中，因缺氧而造成永久性腦部損傷。

患者因大腦受損而導致四肢不協調，並影響運動功能，但該病不會影響患者的智商，長大後仍可以正常學習。一般情況下，可透過物理與職業治療，將其運動功能發揮到最好；部分患者在語言表達上可能會受到輕微影響，可由言語治療師介入矯正。除非患者肌肉硬化、痙攣問題非常嚴重，或肌肉極度不平衡時，才會考慮透過手術來改善。

唐繼昇解釋，人體的肌肉需要兩邊平衡，如屈肌與伸肌的相互協調，然而大腦麻痺可能導致某一側的神經訊號受損。當屈肌的力道過大且持續抽搐、而伸肌無法抗衡時，患者的手腳就會長期處於彎曲、抽緊的異常姿勢。病情發展至最嚴重的情況時，患者或會出現非常嚴重的肌肉痙攣。