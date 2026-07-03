DSE｜打破8歲宿命論　脊髓肌萎症少女憑兩指應考：證明我都讀到書

2026年香港中學文憑考試（HKDSE）放榜在即（7月15日，星期三），在充滿挑戰的人生旅途中，有人向命運低頭，也有人逆流而上。就讀香港耀能協會羅怡基紀念學校的姚心悅，6個月大便確診「脊髓性肌肉萎縮症」，曾被醫生斷言得8歲命，今年20歲的她不但打破宿命，更突破身體功能局限，僅用兩隻手指成功完成本屆DSE考試。



「想證明畀佢哋（親戚/其他人）睇，其實我都係可以讀到書，我都係可以好似佢哋一樣。」親戚的質疑與看輕，沒有成為心悅絆腳石，反而推動她奮勇展翅。她勉勵同路人無懼阻礙，勇於追夢，自己盼望可修讀心理學，在未來以專業回饋社會。兒科專科醫生唐繼昇坦言，心悅的毅力異於常人，「我諗佢嘅毅力非一般人所媲美，好強嘅意志力！」



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今年20歲的姚心悅，6個月大便確診「脊髓性肌肉萎縮症」，肌肉功能嚴重受限，卻僅憑左手拇指及食指，完成本屆中學文憑試6科考試。（鄧倩螢攝）

半歲確診到輪椅人生 以臥姿用左手兩指應考

姚心悅於6個月大時，由母親攜同到母嬰健康院檢查，姑娘發現她無法爬行、吞嚥困難及頭部易傾倒，經醫生檢查後，確認患上「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」。她的病情隨年歲漸長惡化，肌肉功能嚴重受限，需以輪椅代步及開造口餵食。患病初期，她渾身更是動彈不得，後來服用醫管局引入的特效藥，得以增強肌力，如今左手拇指及食指較為靈活。在物理治療師與醫生的建議下，她從小便改用電腦及九方輸入法代替書寫。

無法像同齡人一樣運動、跳舞，年幼的她已深諳讀書是唯一出路。為保持肌力，她每星期有3次、時長一小時的打字訓練。經校方測試，姚心悅側臥時的打字速度較坐定快約一倍，因而選用臥姿應付日常操卷及實際應考。

經校方測試，姚心悅側臥時的打字速度較坐定快約一倍，因而選用臥姿應付日常操卷及實際應考。（鄧倩螢攝）

中文寫作卷獲加時至4.5小時 筋疲力竭飆眼淚

翻閱書頁對常人而言輕而易舉，在心悅身上卻是一大難題。側臥的她無法查看歷屆試題書上的題目，同時看着螢幕作答，只好每次以手機拍下題目及答案，再傳輸到電腦查閱。備試過程艱苦，她卻從未想過放棄，「就算幾難都好，我都想衝一把試下。」

心悅在本屆文憑試共應考6科，其中歷史及旅遊與款待為選修科。特殊考生接受考評局評估後，可獲加時25%至75%；而90分鐘或以上的考試，每45分鐘設5分鐘休息時間。其中，她的中文寫作卷獲加時75%後長達4.5小時，心悅指，長時間緊盯螢幕打字，使她手部肌肉疲累，雙眼亦不自覺溢出淚水；但試場上時間不等人，只能咬緊牙關堅持。直至應考最後的歷史科，她終可以放下心頭大石。

如果你哋有夢想，一定要勇於向前，因為好多人都會喺背後支持你。就算驚有阻礙、卻步都唔緊要，因為你唔使驚佢哋，因為呢啲阻礙可能會成為你，去衝破佢哋、走向夢想嘅動力。 香港耀能協會羅怡基紀念學校 姚心悅

推翻8歲壽命預言 母辭工練體能全職照顧

姚心悅能夠一路闖過難關，離不開家人經年累月、無微不至的支持。曾經有醫生斷言她只能活到8歲，心悅直到14歲才由母親口中得知這個「預言」，現年20歲的她再次憶起，樂觀笑道：「就算佢真係咁講，我都唔驚。如果真係得8歲命，我咪好好享受8年人生。」

直至心悅長大，母親才向她坦承當年有多晴天霹靂。她引述母親稱，原本打算產後重回職場，卻因她患病而毅然辭去美容師的工作，成為全職照顧者；父親表現則相對平靜，安撫母親攜手面對，自此擔當家中經濟支柱。隨着自己年紀漸長、體重增加，原本不好動的母親為順利抱起她，開始運動健身，「每日跑步、游水、做GYM，係佢因為我做出嘅最大改變，嗰一刻我係好感動。」

小兩歲的胞弟亦與她並肩作戰，一同應考本屆文憑試。談起手足情誼，心悅笑言兩人兒時常愛打鬧，長大後雖喜好各異，且弟弟不熱衷學業，反倒要靠她偶爾督促溫習。如今，弟弟變得體貼懂事，日常外出會主動為姐姐推輪椅，成為她身後最堅實的依靠。

今年20歲的姚心悅，6個月大便確診「脊髓性肌肉萎縮症」，肌肉功能嚴重受限，日常需以輪椅代步。（鄧倩螢攝）

望以佳績打破偏見 勉勵同路人化阻礙為動力

心悅坦言，有親戚認定她因身體障礙難以成材，她渴望以此疫證明自我，「佢哋見到我坐輪椅又剩，同佢哋唔一樣，我希望DSE成績理想，想證明畀佢哋睇，其實我都係可以讀到書，我都係可以好似佢哋一樣。」她亦藉機會鼓勵師弟妹，「如果你哋有夢想，一定要勇於向前，因為好多人都會喺背後支持你。就算驚有阻礙、卻步都唔緊要，因為你唔使驚佢哋，因為呢啲阻礙可能會成為你，去衝破佢哋、走向夢想嘅動力。」

回望16年的學業生涯，心悅以「辛苦而快樂」來概括。辛苦，源於自我要求高與課業壓力；但令她欣慰的是，這條路上她從不孤單。同儕間的互相扶持與鼓勵，攜手走過多年寒窗；校內老師除了日常授課與悉心照顧，亦為特殊考生妥善安排試場，讓他們得以在熟悉且設備齊全的環境中安心應試。

放榜在即，在所難免會感到緊張，心悅亦明白緊張無濟於事，最重要是看清成績再計劃下一步。在志願填報上，她分別選擇理工大學的工商管理、酒店管理及城市大學的心理學。其中，她對心理學尤感興趣，希望可以運用專業知識去開導和幫助現代人疏導壓力。

今年20歲的姚心悅，6個月大便確診「脊髓性肌肉萎縮症」，肌肉功能嚴重受限，卻僅憑左手拇指及食指，完成本屆中學文憑試6科考試。（鄧倩螢攝）

根據香港兒童醫院資料顯示，脊髓肌肉萎縮症（SMA）是一類遺傳性神經肌肉疾病，特徵是脊髓和腦幹下方運動神經元持續衰退。當運動神經元和骨骼肌之間的信號受干擾時，肌肉會變得無力和萎縮。受影響的病童會在運動，甚至飲食和呼吸方面逐漸出現困難。

兒科專科醫生唐繼昇稱，SMA屬罕見基因病，出生前以至成年後，均有機會發病，愈年幼發病情況愈嚴重。如嬰兒在母體內已知發病，出生後可能數月便夭折；如成年後才發病，情況則相對輕微。

唐繼昇續稱，6個月大便確診算是十分嚴重，醫生評估的壽命情況只是平均值，除醫管局的特效藥外，亦會進行物理治療，盼將肌肉潛能發揮到最好。心悅能突破障礙成長甚至應考DSE，多年來學習過程遇到的困難，是平常人無法想像，家人遇到的精神、生活、經濟壓力同樣極大，「我諗佢嘅毅力非一般人所媲美，好強嘅意志力，正確嘅人生態度，積極的人生態度，對其壽命亦有正面幫助。」