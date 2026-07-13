DSE放榜｜港大為本地生預留8000萬獎學金　超級狀元以上可獲100萬

香港中學文憑考試將於周三（15日）放榜，港大今日公布，為2026年入學的本地生預留8000萬港元的入學獎學金。其中，考獲7科或以上5**（即坊間所指的超級狀元或以上）的頂尖狀元，可獲頒100萬元獎學金，金額與去年相同。該獎學金不僅額免全額學費，並設海外學習及生活津貼，資助學生負芨劍橋、牛津等頂大學府交流深造。



香港大學為2026年入學的本地生預留8000萬港元的入學獎學金。（資料圖片）

港大表示，各學院中在DSE考獲最佳成績的學生，將獲頒「明德學子」榮譽及額外港幣10萬元獎學金，以資助學費及其他課外活動開支。另外，考獲7科或以上5**的頂尖狀元，亦可獲得「明德學子」榮譽。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅期望，同學選擇學科時按照自身興趣，而非獎學金多少。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（。董素琛攝）

另外，港大推出「First in the School Scholarship」，獎學金金額通常為2萬元或4萬元，獎勵學校過往三年內第一位成勵考入港大的學生；又推出「HKU Technovation Scholarship」，一次性發放4萬元的獎學金，支援對科學及工程有興趣的同學。嚴志堅強調，獎學金不單單是獎勵獲得最好成績的學生，更重要的是鼓勵之前未獲得好成績的同學繼績努力，追求更高目標。

被問及非本地生的獎學金金額，嚴志堅未有透露具體數字，僅指獎學金會與非本地生的學費掛勾，「其實都唔會係相對於本地學生少」。他強調，非本地生與本地生的獎學金屬兩筆不同的款項，不會影響本地生的機會。