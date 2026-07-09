港大同學會書院學生挑戰戈壁馬拉松 歷7日挑戰全數完成賽事

港大同學會書院（港同）8位今年16至17歲、分別就讀中四及中五的學生（Bosco、Cedric、Javis、Larry、Liam、Matthew、Tinho、Zared），連同小學校監、中學副校長、老師及學生家長等共16人，參與了由RacingThePlanet於6月21至27日舉辦的戈壁沙漠250公里馬拉松賽事（Gobi March - Mongolia 2026），並順利完賽。



其中由教練Sing及兩位同學Javis和Larry組成的「HKUGAC Lame 3」三人小組，在大會的「Official Team」組別中排名第一，完賽時間為43小23分59秒。今次負責訓練及帶領同學完賽的教練Lena、Sing和David，本身亦為港同學生的家長，充分體現了家校合作以及中小學的一條龍精神。



港大同學會書院8位同學參加戈壁沙漠250公里馬拉松賽事。(港大同學會書院提供圖片)

這次經過學校多番申請及斡旋，大會始破例接受年滿16歲的青年在成人陪同下參賽，這在戈壁現場亦常常引來其他參賽者的鼓勵和讚賞。8位同學在旅程之中，曾遇上體力透支和鬥志消沉的時刻，卻意外地收到學校預早秘密準備的「來自父母的信」，鼓勵他們堅持下去。而旅途上同學和老師的互相扶持和陪伴，成為最後大家順利完賽的心靈支柱。

經過學校多番申請及斡旋，大會始破例接受年滿16歲的青年在成人陪同下參賽。(港大同學會書院提供圖片)

此外，今年亦有來自香港的視障人士蔡浩良，以及其領跑員郭家俊參與賽事，兩人亦順利完賽，並分別獲得由大會頒發的最具精神獎（Spirit Award）以及運動家精神獎（Sportsmanship Award）。今年的參賽者更打破了大會過去23年共79個比賽的歷史紀錄，首次由女選手獲得全場總冠軍，這位來自美國的Elise Lagerstrom，衝線時間為28小時52分37秒。男子組冠軍則由來自英國的Rob Robinson獲得，他的衝線時間為29小時44分48秒。

8位同學在旅程之中，曾遇上體力透支和鬥志消沉的時刻，而同學和老師的互相扶持和陪伴，成為最後大家順利完賽的心靈支柱。(港大同學會書院提供圖片)

賽事的參與者來自全球逾40個國家和地區，整個賽事除了清水外不設其他補給，選手需要於為期7日的賽程中，自行背負所有裝備，包括睡袋、替換衣物，以及全部食物，夜晚須露宿於大會搭建的帳幕中，是一項相當艱苦以及高度考驗參賽者耐力的沙漠馬拉松比賽。