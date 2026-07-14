DSE放榜｜一個出身基層、一個有多項SEN　同獲劍橋大學有條件取錄

【DSE放榜】保良局百周年李兆忠紀念中學兩位應屆DSE中學文憑試考生黎日朗與方濼民，背景與成長困境不同：一位出身基層公屋；一位自幼體弱多病，患有ADHD及輕度自閉症，是SEN（特殊學習需要）學生。



兩人自中一結緣，從一開始的互相切磋、追隨，到後來勢均力敵、輪流成班級第一，走過六年的良性競爭，雙雙成功拿下劍橋大學和中文大學的有條件取錄。兩人希望劍橋再見，未來學成歸港，以生物醫學與物理專業回饋社會。



出生基層，不妨礙我看世界。 保良局百周年李兆忠紀念中學中六生黎日朗

不要因為自己和別人不一樣而自卑。 保良局百周年李兆忠紀念中學中六生方濼民

保良局百周年李兆忠紀念中學兩位應屆畢業生方濼民(左)與黎日朗。（湯致遠攝）

來自公屋基層黎日朗：好奇「長生不老」秘密

黎日朗在公屋基層家庭長大，自小對科學充滿興趣。小學時愛看《兒童的科學》，親手做過紙船實驗。中學時參加各類科學比賽，曾代表香港參加國際初中科學奧林匹克並奪得金牌。他看着爺爺嫲嫲視力和行動退化，閱讀《Why We Die》（我們為何會死），好奇「長生不老」的秘密，對衰老科研感興趣。

患ADHD過度活躍症方濼民：喜歡粒子物理、量子物理

方濼民的成長之路伴隨着身體的考驗，他自幼確診ADHD過度活躍症、輕度自閉和先天性心臟缺陷。他無法長時間靜坐溫習，容易被細微動靜、聲響干擾，小時候內向寡言、不善交際，常年往返醫院。這並未磨滅他對數學和物理的熱愛，當談及他熱愛的學科，他雙眼放光、滔滔不絕，喜歡粒子物理、量子物理等未知領域。

黎日朗（左）與方濼民共同做實驗。（湯致遠攝）

從仰望追隨 到勢均力敵知己 兩人輪流考得全級第一

中一初識之時，黎同學常年穩踞全級榜首；而方同學成績處於中上游，方同學笑言：「我一直在往上爬，而他是在金字塔塔尖的人。」

「我們一起做朋友吧。」方同學主動靠近他，將黎同學視為前行的榜樣。不同於世俗競爭的攀比與嫉妒，他們在「良性競爭」：兩人選修一致，同樣執着於科研夢想。他們平時會互相分享最近學習到的知識，形容像「切磋」，更是「逼對方進步」；他們考試失手時幫對方梳理短板，互相兜底。

方同學曾經因爲自閉症而習慣自己一個人溫書，但是他後來意識到「人生最大的轉折點是中學後遇到朋友」，他說黎同學是「知心好友」。

隨着時日推移，當初的追隨者慢慢追平步伐，兩人開始輪坐全級第一。當雙方被問及會不會因爲爭第一而心生妒忌，黎同學直言「輪流坐（第一）呀」。

黎日朗（左）與方濼民共同做實驗。（湯致遠攝）

同獲劍橋大學自然科學、中文大學醫科有條件取錄

黎日朗不僅自身成績優異，而且主動尋求資源，積累比賽、科研實習履歷，拿下劍橋大學自然科學、中文大學醫科、倫敦帝國學院（Imperial College London）有條件取錄，他說「出生基層，不妨礙我看世界」。

方濼民克服病患帶來的困擾，同樣收穫劍橋大學自然科學和中大醫科有條件取錄，希望未來運用物理技術，研發先天性心臟缺陷的治療方案，以所學治愈自己、幫助他人。他想對同為SEN（特殊學習需要）的同學說：「不要因為自己和別人不一樣而自卑。」

兩人表明有信心得到最終錄取。過去，他們在同一間教室互相幫助；未來，他們希望一同在劍橋相見。他們也表示學成願歸港，以生物醫學、物理兩大領域的力量，回饋養育自己的這片土地。