DSE放榜｜7名考生作弊遭取消成績　33人試場內拍照較去年增19宗

2026年DSE中學文憑試明（15日）放榜，考評局今午（14日）公布，今屆有7名考生作弊，全部均屬本地學校考生及自修生，遭取消所有科目成績。考評局指，有33人在試場拍照，較去年上升19宗，當中21人將電腦條碼或試場照片上傳網上，較去年上升12宗，他們的科目遭降級。另外，今年有一名考生涉及在校本評核 (SBA）抄襲，考評局將涉事考生的相關課業評為0分，並將該科目降級。



2026DSE明日放榜，今年共有5.8萬名考生。有7名考生被發現作弊。（夏家朗攝）

2026DSE明日放榜，今年共有5.8萬名考生。有7名考生被發現作弊。（夏家朗攝）

考評局學校考試及評核主管朱舜隆（夏家朗攝）

今年共有5.8萬名考生，較去年上升5.4%。考評局學校考試及評核主管朱舜隆表示，今年有7名考生嚴重作弊，全部均屬本地學校考生及自修生，考評局在翻查試場錄影片段及報告，並聯絡試場主任後證實作弊行為，會取消其所有科目成績。有34名考生帶未經許可物品到試場，例如會發出聲響的手錶，全屬輕微違規；有167名考生未遵從考試時間指示，在試場主任宣報停筆後仍在書寫等，均會被輕微扣分。

朱舜隆續指，有33名考生在試場內拍攝，較去年增加19宗；當中21名考生將電腦條碼或試場相片上傳至網上，有關考生等科目成績會被降級。此外，有156名考生違反手提電話規則，誤以為手提電話已關掉，但其實沒有，被輕微扣分；當中兩個嚴重個案，在考試時間被監考員發現，身上藏有處於啟動狀態的電話，有關科目的成績被降級。

考評局評核發展主管蔡筱坤（夏家朗攝）

另外，考評局評核發展主管蔡筱坤表示，今年共有1宗考本評核（SBA）的嚴重違規個案，涉及視覺藝術科，該名考生的考本評核被評為0分，科目等級被降一級。