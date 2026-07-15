DSE｜保良局羅氏基金中學首誕超級狀元 冀做醫生科學家回饋社會
撰文：吳美松
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香港文憑試DSE今日（15日）放榜，保良局羅氏基金中學今屆誕生首名文憑試狀元黃樂彥。他表示，「一開始都有估自己會高中狀元」，惟越近放榜越緊張，昨日更徹夜未眠，今早知悉成績後十分驚喜，將報讀中大醫學院，冀行醫之餘可做科研，用生命幫助生命。
擬報讀中大醫科 曾於基因工程比賽獲獎
黃樂彥考獲7科5**，包括中、英、數3主科，以及化學、物理、資訊及通訊科技，在數學延伸部分M2亦考獲5**，是羅氏基金中學首名文憑試狀元。他表示，昨夜緊張到徹夜未眠，今早得悉成績後十分驚喜，又稱凌晨有收看世界盃四強法國對西班牙比賽，不過支持隊伍法國隊惜敗。
他計劃報讀中大醫學院內外全科醫學士課程 – 環球醫學領袖培訓專修組別，因為課程會分派一位導師，相信有助日後發展。
他指出，自己一直對醫科感興趣，希望用知識回饋社會。早前他參加基因工程比賽，並在比賽中發現一組可以檢測前列腺癌細胞的基因並且獲獎，而透過中大醫學生體驗計劃，亦加強樂彥入讀醫科的決心。
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盼成為醫生科學家 從醫同時進行科研
樂彥表示，自己未來希望成為醫生科學家（Physician Scientist），從醫同時進行科研，「科研可以幫助到好多人，但就好長遠，而且唔一定成功。所以我覺得同時要做埋醫生，更貼切了解到病人需要，同埋係一個更加深切的層面去幫助病人」。
科研可以幫助到好多人，但就好長遠，而且唔一定成功。所以我覺得同時要做埋醫生，更貼切了解到病人需要，同埋係一個更加深切的層面去幫助病人
讀書心得：寫筆記及適當休息
談及日常溫習方式，他表示自己沒有補習，認為寫筆記及適當休息很重要，「不要burn out（精疲力盡）」。樂彥表示，上堂時會認真聽書並寫筆記，之後亦會以「番茄鐘」方法溫習，即每溫習25分鐘休息5分鐘。他坦言，自己溫習時間不算多，但時常與同學朋友一齊探討不同難題，務求將所有知識融會貫通。
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