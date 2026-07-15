DSE放榜｜英皇書院誕一超級狀元　高中發奮考獲佳績　冀從醫助人

香港中學文憑試DSE今日（15日）放榜，今屆共有11名超級狀元及13名狀元，其中一位超級狀元來自英皇書院。該校學生陶則然在3科核心科目及3科選修科目均取得5**佳績。他自言初中時成績並不突出，踏入高中後發力，最終成功戰勝最擔心的「死亡之卷」中文科，成為超級狀元。



談及未來升學，他說因為「香港係我屋企」，決心留港升學讀醫，將來亦希望可在香港從醫，但未決定升讀哪一所大學。



2026年中學文憑試DSE超級狀元英皇書院陶則然。（吳美松攝）

放榜前夕心情緊張 最想感謝家人

陶則然選修科讀化學、生物及地理科，另有選修數學延伸二（M2），連同三科核心科目均取得5**及公社科亦達標，成為超級狀元。

他說昨日心情緊張，「但未到瞓唔著嘅」，直至今早收到學校通知成績才能放鬆，形容今次考獲佳績感覺並不真實，最想感謝家人，因為他們很樂意讓自己發掘自己的興趣。

對中文科考獲5**屬意料之外

對於成為超級狀元，陶則然表示是意料之外，因為自己是「理科人」，而「死亡之卷」之稱的中文科答題時往往不只有一個正確答案，因此能在中文科取得5**實屬意料之外，又笑言其他科目「預期唔會差」。

2026年中學文憑試DSE超級狀元英皇書院陶則然。（吳美松攝）

眼見香港醫護不足 未來本地讀醫留港服務

談及未來升學，他指希望向醫療方面發展，因為在中四時參加了「工作影子（Job shadowing）」計劃，曾在醫院跟醫生工作體驗，了解到作為醫生除了照顧治病外，亦要照顧病人情緒等需要，同時要為病人找出病因，工作甚分具挑戰性但亦很有意義。

另一個從醫的原因是，他眼見香港醫療人手不足，希望可以為港作出貢獻，但目前未決定升讀哪所大學，不過「都係嗰兩間㗎喇」，亦沒有打算海外升學，未來首選留港升學及就業，「因為香港係我屋企」。