DSE|先天手肌力弱考生獲仁大取錄　盼獲穩定工作報答獨力養家母親

香港文憑試今日（15日）放榜，紅十字會雅麗珊郡主學校的劉邦發同學先天手肌力弱，中文書寫能力較正常學生弱，以中文應考科目需加時35%，已透過學校直接取錄計劃獲樹仁大學心理學系取錄。



他自小與家人分隔中港兩地，自己住在香港親戚的家，父母和弟妹住在廣東惠州。六年前家人突患癌症離世，媽媽成為家中的唯一經濟支柱，期望大學畢業後找到穩定工作，可以帶家人外遊。



劉邦發雖然沒有透露考試成績，但表示對此滿意。（陳巧恩攝）

因先天缺陷書寫中文能力較弱 努力調整考試節奏

劉邦發由今年學期初開始備戰文憑試，每次都堅持要完成一整份試卷才休息，從中掌握自己作答的速度，方便調整考試節奏。

他表示，十分高興獲樹仁大學心理學系錄取，因為自己的成長環境中獲社工幫助，未來期望成為心理學家或社工，協助更多有需要的同學。目前會提升英文能力，以應付大學英文教學和心理學英文名詞。

與家人中港分隔 內地家人仍支持

劉邦發透露，自小與家人分隔中港兩地，自己住在香港親戚的家，父母和弟妹住在廣東惠州。他憶述，當時他參加學校戲劇組，因成績優異獲邀到荃灣大會堂表演，正準備乘校巴回校時，發現父母帶着年幼的弟妹從惠州一路乘車到港，寧願告假亦要親身到港支持兒子。

他又稱，備戰文憑試期間，家人亦經常關心他的情緒，提醒他要放鬆心情，令他感受到即使家人不在身旁亦有滿滿的支持。

劉邦發表示因為自己的成長環境中受過不少社工的幫助，因此期望未來亦能投身相關行業（陳巧恩攝）

六年前家人突患癌症離世 母親成家庭支柱

不過，劉邦發家人六年前突然患上癌症離世，母親即成為家中唯一經濟支柱，加上醫療和化療所費不菲，她除了照顧年幼弟妹和患病家人外，還要要上班賺錢。

劉同學期望，日後大學畢業後能找到穩定工作，最希望能帶家人外遊。

真係想去唔同地方睇吓，無論係國內定國外，無論係值得去又好，去睇吓又好，或者俾佢（媽媽）休息吓又好，我自己都覺得係好好嘅一件事

特殊生操卷需時較長 學校老師把握時間為學生補課

香港紅十字會雅麗珊郡主學校陳偉倫主任稱，該校學生大多是書寫能力較弱，「佢哋要用嘅時間俾人哋多一大截，自然喺學習上會有影響」，所以學校老師一直把握課餘和放學時間為學生備試。