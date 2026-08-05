JUPAS｜港大醫學院聯招錄155人跌5%　劉澤星否認取錄比例傾斜

大學聯招辦法（JUPAS）今（5日）放榜，港大醫學院共取錄了184名文憑試學生，包括5名「超級狀元」、4名狀元。當中155人經JUPAS獲取錄，較去年減少5%，港大否認取錄比例會進一步向非聯招傾斜，強調課程尋求多元化，沒有為聯招或非聯招收生設限額，要視乎學生的面試表現。



大學聯招辦法（JUPAS）今（5日）放榜，港大醫學院共取錄了184名文憑試學生，包括5名「超級狀元」、4名狀元。（鄧倩螢攝）

大學聯招辦法（JUPAS）今（5日）放榜，港大醫學院共取錄了184名文憑試學生，包括5名「超級狀元」、4名狀元。（鄧倩螢攝）

港大醫學院共錄取155名香港中學文憑考試考生為醫科本科生，包括5名「超級狀元」、4名狀元。127位入讀「內外全科醫學士」、另外28位入讀「內外全科醫學士一傑出醫科學人（MBBS （DMS））」。此外，透過「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）取錄29位本地學生，即合共有184名學生。

港大醫學院每年有300個學額，本年透過聯招取錄155人，即約51.7%，較去年減5%。被問收入比率會否進一步向非聯招傾斜，港大副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星表示，兩者比例不存在傾斜，強調課程尋求多元化，包括學生的中學背景，讓他們可吸收別人的學習方法。

+ 2

今年共有184名文憑試考生入讀港大醫學院，較去年的201人低，港大醫學院助理院長（入學事務—臨床科學課程）關日康表示，「基本上以我哋自己嘅計法，我就睇唔到今年係新低」，重申沒有為聯招或非聯招收生設限額，要視乎學生的面試表現。

港大醫學院今年錄9名狀元，中大醫學院則錄12名，中大新聞稿提到「中大醫科續為尖子首選」，被問對說法的看法，劉澤星表示：「點樣為之首選，我唔知點界定。」多名學生稱心儀港大課程因「增潤學年」，他指，「絕對歡迎」其他醫學院推出相同項目，期望香港醫療發展會更好。

+ 5

坊間有升學機構安排中學生到診所做「影子實習」，稱是對報醫學院有幫助，並索價數萬元。劉澤星指，相關課程與醫學院無關係，不會使入讀醫學院的機會更大。

港大校長張翔2028年將離任 劉澤星沒回應是否有意擔任下任校長

港大校長張翔將於2028年約滿後離任，被問及會否對決定感突然、張翔與醫學院的關係，以及會否有意擔任下任校長，劉澤星沒有回應，僅指「其實我哋今日主要希望同大家分享我哋嘅收生情況，其他嗰啲我暫時唔詳細咁樣講」。