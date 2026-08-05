JUPAS放榜｜1.56萬DSE考生獲八大或都大等取錄　82％首三志願課程

JUPAS大學聯招今日（5日）放榜，今年有15,619人（約34.3%）應屆DSE中學文憑試考生獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資全日制學士學位課程、或教育大學教資會資助全日制高級文憑課程，較去年下跌約2.2%，獲派首三志願（Band A）佔82.64%。



另外，有4,979人獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助自資學士學位課程，屬首三志願Band A有76.96%。兩個類別合共有20,598 人獲派位。



今屆大學聯招共有45,545名申請人，當中15,619人獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資全日制學士學位課程等。（資料圖片）

今年共有45,545名申請人，較去年增加2,276人，即5.26%。當中，15,619人（約34.3%）獲派學位，較去年下跌約2.2%。

報名參加大學聯招的申請人，可於今早9時至10時29分期間，登入其「大學聯招辦法」帳戶僅可查閱遴選結果，其他帳戶功能將暫停服務。所有帳戶功能將於上午10時30分起恢復正常。獲得正式遴選取錄資格的申請人須於8月6日下午5 時前繳交留位費，並按照其「大學聯招辦法」帳戶內的指示，於指定期間內完成取錄院校要求的註冊，或完成入學手續。

（大學聯招處圖片）

今年共有45,545人報名聯招。當中約34.3%，15,619人獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資全日制學士學位課程、教育大學教資會資助全日制高級文憑課程。其中12,907人（82.64%）獲派首三志願（Band A）課程，另外，有228人（1.46%）獲派16至20志願（Band E）課程。

另外，4,979人獲派獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助自資學士學位課程。當中3,832人（76.96%）獲派首三志願（Band A）課程、182人（3.66%）獲派16至20志願（Band E）課程。