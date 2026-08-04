JUPAS放榜｜6間院校接受即場報名 開放申請副學士或高級文憑課程
撰文：陶嘉心
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JUPAS大學聯招明日（6日）放榜，未能入讀心儀大學的學生，可選擇報讀其他課程。《香港01》整合6間接受即場報名、提供副學士或高級文憑課程的院校名單；其他院校大部份均接受網上報名，但部份課程已經額滿，詳情須留意院校網站。
香港大學附屬學院
本地申請人可透過「報名電子系統」遞交申請，或可選擇以網上形式申請或親身前往九龍東分校報名，即日獲取通知。
日期：8月5日
時間：上午8時30分至下午6時
地點：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓
香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
本地申請人可即場或在網上透過「報名電子系統」遞交課程申請。
日期︰8月5至6日（第二階段）
時間︰上午9時至下午6時
地址︰銅鑼灣禮頓道66號港大保良何鴻燊社區書院
香港中文大學專業進修學院
申請人可以場申請高級文憑課程或文憑課程。
日期︰8月5至6日
時間：上午9時至下午5時
地址︰尖沙咀加連威老道98號東海商業中心3樓「尖沙咀東海教學中心」
香港伍倫貢學院
日期︰8月5至6日（次輪招生日）
時間：上午9時至下午6時
地點︰新界大圍車公廟路18號香港伍倫貢學院（港鐵大圍站B出口上蓋）
嶺南大學持續進修學院
日期︰8月5至6日
時間：上午9時至下午5時
地點︰屯門嶺南大學劉仲謙樓102室； 九龍彌敦道771-775號栢宜中心6樓「栢宜教學中心」
香港專業進修學校
日期︰即日起至8月28日（周一至五）
時間：上午10時至下午6時
地址：馬鞍山校園、旺角東校園、荃灣教學中心及元朗教學中心