JUPAS放榜｜6間院校接受即場報名　開放申請副學士或高級文憑課程

JUPAS大學聯招明日（6日）放榜，未能入讀心儀大學的學生，可選擇報讀其他課程。《香港01》整合6間接受即場報名、提供副學士或高級文憑課程的院校名單；其他院校大部份均接受網上報名，但部份課程已經額滿，詳情須留意院校網站。



今屆文憑試中文科開考情況。（資料圖片／考評局提供）

香港大學附屬學院

本地申請人可透過「報名電子系統」遞交申請，或可選擇以網上形式申請或親身前往九龍東分校報名，即日獲取通知。

日期：8月5日

時間：上午8時30分至下午6時

地點：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

本地申請人可即場或在網上透過「報名電子系統」遞交課程申請。

日期︰8月5至6日（第二階段）

時間︰上午9時至下午6時

地址︰銅鑼灣禮頓道66號港大保良何鴻燊社區書院

香港中文大學專業進修學院

申請人可以場申請高級文憑課程或文憑課程。

日期︰8月5至6日

時間：上午9時至下午5時

地址︰尖沙咀加連威老道98號東海商業中心3樓「尖沙咀東海教學中心」

香港伍倫貢學院

日期︰8月5至6日（次輪招生日）

時間：上午9時至下午6時

地點︰新界大圍車公廟路18號香港伍倫貢學院（港鐵大圍站B出口上蓋）

嶺南大學持續進修學院

日期︰8月5至6日

時間：上午9時至下午5時

地點︰屯門嶺南大學劉仲謙樓102室； 九龍彌敦道771-775號栢宜中心6樓「栢宜教學中心」

香港專業進修學校

日期︰即日起至8月28日（周一至五）

時間：上午10時至下午6時

地址：馬鞍山校園、旺角東校園、荃灣教學中心及元朗教學中心