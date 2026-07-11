教育局響應航天盛事推航天科教短片　豐富資源供學生探索航天科技

為配合國家神舟二十三號載人飛船發射成功，以及香港首位載荷專家黎家盈參與航天任務，教育局推出1套3集的航天科學教育短片，內容緊扣中小學科學課程、覆蓋各學習階段，涵蓋小學、初中、高中三大學習階段。



教育局鼓勵學校透過短片及社區資源，引導學生認識國家航天成就，培養航天科技興趣與愛國情懷。（AI生成圖片）

港大物理學系首席講師潘振聲博士講述太空探索歷程。

短片邀請香港大學物理學系首席講師潘振聲、太空館館長蘇柱榮、理工大學航空航天高等研究院執行院長于宏宇擔任嘉賓，分別主講《神舟二十三號：走進國家的航天時代》、《航天探索101——解密星辰大海：從香港載荷專家到天宮空間站》及《從牛頓到天宮：神舟二十三號點燃物理夢想》。

短片內容深入淺出，涵蓋航天工程科學原理、太空科學與太空環境，以及航天員的太空生活等，讓學生輕鬆掌握航天知識。

香港太空館館長蘇柱榮博士介紹中國航天的核心載具。

理大航空航天高等研究院執行院長于宏宇教授解釋長征二號F運載火箭的多級設計原理。

配套豐富教學資源 支持課堂與自主學習

目前短片已上載至教育局教育多媒體網站，教育局鼓勵學校結合校本課程和學生個人需求，在課堂靈活運用短片教學，同時搭配專題研習、科學探究、航天模型製作等延伸活動豐富教學形式。此外，學生亦可利用暑假自主觀看學習，拓寬航天科普視野，培養對航天科技的興趣。

除短片外，教育局亦製作多款航天科教多媒體資源，包括「立方衛星」「航天科學家團隊進校園」等短片，由頂尖航天學者分享專業知識與參與國家航天工程的奮鬥經歷。學生能借此增進對國家航天事業輝煌成就的認識，激發愛國情懷。

結合社區資源 強化實體航天科普體驗

教育局同時鼓勵學校善用社區學習資源，組織學生開展實體活動。師生可參觀香港太空館「航向太空——中國載人航天之旅」展覽、月球與火星虛擬實境展區，亦可參與愛國教育支援中心香港航天科普教育基地的活動，透過互動體驗切身感受國家航天輝煌成就，了解香港在國家航天事業中的貢獻。