DSE ｜改倫理與宗教、中國文學考期　考評局：免學生同日考兩科

2023年中學文憑試（DSE）將於明年4月21日開考，考評局早前公布相關考試時間表，沿用今年壓縮時間表的做法，安排部分科目的考試同日進行，涉健康管理與社會關懷、音樂、倫理與宗教、中國文學等科。



不過，考評局今日（2日）公布修訂，將原定中國文學及倫理與宗教兩科分別延後至5月17日及5月18日考試。考評局解釋，此次決定是在防疫抗疫和考試安排之間取得平衡，修訂後將不會有考生需於同一日應考兩個不同科目。



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考評局早前公布2023年的DSE文憑試考試時間表，筆試將由2023年4月21日起舉行，至5月16日結束，維持3周多，當中部分科目的考試安排在同日進行，包括5月12日考核的健康管理與社會關懷、音樂及倫理與宗教，和5月16日考核的體育及中國文學科目。

不過，考評局今公布修訂，指一直就考試安排與學界緊密溝通，考慮到學界意見和考生的需要，以及在防疫抗疫及考試安排之間取得平衡，決定原定5月12日的下午考核的倫理與宗教，改為5月18日考核；而原定5月16日下午考核的中國文學，改為5月17日考核。今次改動主要涉及倫理與宗教和中國文學科，合共約有2,000名考生報考，有關修訂亦已獲公開考試委員會通過。

除以上改動，2023年文憑試甲類科目筆試仍維持於2023年4月21日開考，其他科目的考試日期亦不變；放榜日期則仍然暫定於2023年7月19日。

考評局秘書長魏向東教授解釋，變動為回應學界的意見，並考慮到考生需要，以及希望在防疫抗疫和考試安排之間取得平衡。修訂後，將不會有考生需於同一日應考兩個不同科目，感謝相關試場學校的配合，在提供試場及考務人員方面作出相應安排；同時提醒有關考生按照更新版的考試時間表應考。