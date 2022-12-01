調查揭教師快樂感評分不合格創十年新低　逾半人健康差感頸肩疼痛

持續三年的新冠疫情嚴重影響學校教學安排，香港教育工作者聯會一項調查訪問逾900名在職教師，約八成半教師表示現時工作壓力過大或略大，整體快樂感由去年5.13分跌至4.71分的不合格水平，為過去十年同類調查中最低，主要壓力來源於學校行政工作及教學。受訪教師平均受6個健康問題影響，當中逾半人稱頸肩疼痛、腰酸背及喉嚨痛。



教聯會冀教育局正視教師身心健康狀況，並推出相應支援措施，改善班師比例及精簡學校行政工作等。



教師快樂感得分4.71分 創十年新低

教聯會及教育工作者工會上月上旬以問卷訪問逾900名在職教師，以10分滿分評價快樂程度，今年整體快樂感得分由去年5.13分跌至4.71分的不合格水平，創過去十年同類調查新低。

七成教師指恢復全日面授對身心有負面影響

調查指，逾七成受訪教師認為恢復全日面授課堂對其身心有負面影響，絕大部份教師在過去一周出現負面情緒。近九成教師稱自己疲乏，八成半教師感到現時工作壓力過大和略大。

壓力來源主要為行政工作及教學等

教師工作壓力的首五項來源主要來自學校的行政工作、教學（包括批改、備課、上課）、學生的學習差異擴大、新增的政策要求及學生的情緒問題。有81%教師稱每周工作超過51小時或以上，亦有49%教師指每周需工作時數達61小時以上。

調查指教師快樂感跌至4.71分不合格水平。（資料圖片）

一名教師平均受6項健康問題困擾 逾半教師頸肩疼痛

受訪教師反應過去半年平均受6項健康問題困擾，逾半教師指有頸肩疼痛、腰酸背痛及喉嚨痛，當中幼師相對受較多健康問題影響。另有42%受訪教師稱曾確診，近兩成指受後遺症影響。

教聯會促教局支援 精簡學校行政工作

教聯會及教工會指教師身心健康令人擔憂，冀教育局推出相應的支援措施改善師生身心健康，同時增加教學及行政人員編制改善班師比例，精簡學校行政工作。該會更建議政府關注「長新冠」對康復教師的影響，建議提高中小學教師病假計算準則，恢復可以實報實銷聘請代課教師，並為幼稚園提供額外代課的病假津貼等。