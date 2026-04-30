JUPAS放榜2026｜改選排位改Choice步驟/費用+重要時間表懶人包

2026文憑試（DSE2026）將於7月15日放榜，JUPAS課程各位考生均可以在放榜後的特定時間內修改，把握入讀心儀學系的機會。到底JUPAS改選是甚麼？其改選時段及步驟是什麼？JUPAS補選又是甚麼？如何申請補選？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出改補選時間表及注意事項！



JUPAS放榜｜改選是甚麼？

文憑試放榜後，考生均可於2026年7月16日至7月18日期間的個別指定時間免費修改課程選擇，稱為JUPAS改選。考生應於2026年6月24日上午9時起登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲分配修改課程選擇的個人時段。

JUPAS放榜｜改選時間表是什麼？

6月24日（上午9時）：查閱獲分配修改課程選擇的個人時段

7月15日：香港考評局公布DSE 2025成績

7月16日至7月18日：根據獲分配修改課程選擇的個人時段修改及遞交課程選擇

8月5日：公布正式遴選結果

8月12日：香港考評局公布DSE成績覆核的結果

8月13日（上午9時至下午6時）：按覆核成績修改或不修改課程選擇

8月20日上午9時：公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果



JUPAS放榜｜改選時段

所有考生均會在文憑試放榜後獲分配個人時段供修改課程選擇，考生可登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲分配修改課程選擇的個人時段。考生在改選時段內，可以免費修改其課程選擇一次，包括以新課程取代課程選擇名單上不超過5項課程選擇或增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上、更改已選報課程選擇的優先次序、刪除課程選擇名單上的課程。

JUPAS改選步驟是什麼？

1. 考生於獲分配的指定時段內登入「大學聯招辦法」帳戶，確認已明白並接受在聲明中的所有條款，便可以於「My DRAFT Programme Choices」修改課程選擇。

2. 考生將「My DRAFT Programme Choices」內已修改的課程選擇遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」時，需要於指定空格內輸入「Yes」，按「Submit」確認指令。

3. 按組別和實際排列次序查閱及列印在「My CONFIRMED Programme Choices」內已修改的課程選擇。

4. 考生可再次登入「大學聯招辦法」帳戶查閱已修改的課程選擇，以及確認成功修改課程選擇的電郵和SMS。



JUPAS改選有什麼注意事項？

於「My DRAFT Programme Choices」內的課程選擇僅作草稿用，並於任何情況下均不會獲9所「大學聯招辦法」參與院校及SSSDP「資助計劃」院校作考慮及不會被自動遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」內。因此，考生必須將「My DRAFT Programme Choices」內的課程選擇遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」。

另外，如需了解各大院校的過去收生分數，可以瀏覽以下文章：

獲得JUPAS正式遴選結果（Offer）後的手續

正式遴選結果公布後，考生須於8月6日下午5時之前以繳費靈網上服務／電⼦銀⾏服務／現金繳交留位費HK$5,000，及後於獲取錄的院校所指定時段內完成註冊手續，考生應登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲取錄資格課程的註冊手續詳情。

JUPAS放榜｜補選是甚麼？

若於正式遴選後仍有學額空缺，9所「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校將再次考慮是否給予未獲正式遴選取錄資格的考生已選報而又符合入學條件之課程取錄資格，稱為JUPAS補選。

JUPAS放榜｜補選時間表

8月25日（上午9時）：公布補選結果

8月25日（下午5時）：獲補選取錄資格申請人繳交院校留位費的截止日期



JUPAS放榜｜如何申請補選？

未獲正式遴選取錄資格的考生於補選中無須向9所「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校提出申請，院校將再次考慮是否給予考生已選報而又符合入學條件的課程取錄資格。

獲得JUPAS補選結果（Offer）後的手續

補選結果公布後，考生須於8月25日下午5時前以繳費靈網上服務／現金繳交留位費HK$5,000，及後於獲取錄的院校所指定時段內完成註冊手續，考生應登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲取錄資格課程的註冊手續詳情。

除了JUPAS之外還有那些升學出路及選擇？

除了JUPAS提供的課程之外，其他大專院校亦設有自資學士、副學士及高級文憑等課程，為考生提供多元升學出路，以下是相關文章：