DSE2023｜DSE考生需時換回鄉證　內地高校文憑試收生計劃延長報名

【內地升學】「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃2023/24」於3月1日起接受報名，涵蓋132間內地高等院校，包括北京大學、清華大學等。有意報讀的文憑試考生毋須參加內地聯招考試，即可透過中國教育交流（香港）中心報名。



中國教育交流（香港）中心早前公布，由於收到不少申請人反映需時更換證件（包括香港身份證及回鄉證），會將計劃的網上報名時間延長至4月10日晚上12時，並延長其他相關期限，以滿足考生需求。



中心表示，除了延長報名時間之外，亦會將申請人修改證件及其它相關報名資料的截止日期延長至5月1日晚上12時，而申請人上傳繳費憑證的截止日期亦會延長至5月10日晚上 12時，其他事項保持不變。

中心呼籲，申請人應盡快到辦證機構辦理有效證件，並在新的限期內上傳及修改證件資料，中心將會積極協調為申請人加急處理，確保在報名確認前完成證件辦理事宜。中心又提到，現時仍有部份申請人未繳費及上傳繳費憑證，提醒申請人需要在指定期限內儘快辦理手續，如已經上傳繳費憑證但在1至2個工作日內仍未得到繳費確認，就需要聯絡中心。