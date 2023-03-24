Asso vs HD｜一文看清副學士與高級文憑分別！升學就業出路係點？

副學士（Associate Degree）與高級文憑（Higher Diploma）都被統稱為副學位，為中六學生提供其他升學出路，銜接升讀學士學位課程。不過到底兩者有甚麼分別？升學出路及就業出路又如何？「01教育」已經在下文已經為你整合相關資訊，協助你順利升學！



課程目的

副學士：普遍着重通識教育科目，佔整體課程至少六成，包括語文、資訊科技及院校通識課程等，內容偏向學術及研究，旨在讓學生銜接升讀大學。

高級文憑：普遍著重實用性的專業知識、專修科目、專業訓練及職業技能等，佔課程至少六成，旨在裝備學生日後投身相關專業。

課程範疇

副學士：涵蓋的範疇較為學術性，例如應用社會科學、人文及傳意、工商業、理學等。

高級文憑：涵蓋的範疇較為實用性，包括資訊科技、 設計及媒體製作、廚藝及飲食、幼兒教育、酒店管理等。

入學成績要求

副學士及高級文憑的其中一項入學成績要求均為文憑試（DSE）五科第二級水平。

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院校選擇

截至2023年2月初，共有7間院校提供副學士課程：

明愛白英奇專業學校

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

浸會大學國際學院

嶺南大學持續進修學院

理工大學香港專上學院

香港大學附屬學院

伍倫貢學院

截至2023年2月初，共有24間院校提供高級文憑課程：

專業教育學院

知專設計學院

明愛白英奇專業學校

明愛專上學院

宏恩基督教學院

港專學院

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

三育書院

香港藝術中心附屬機構

浸會大學電影學院

浸會大學持續教育學院

專業進修學校

科技專上書院

都會大學

都會大學李嘉誠專業進修學院

能仁專上學院

嶺南大學持續進修學院

中文大學專業進修學院

香港專上學院

香港大學附屬學院

東華學院

伍倫貢學院

耀中幼教學院

青年會專業書院

課程學費

副學士：首年學費約為HK$50,000至HK$100,000元不等，視乎院校和學科而定。

高級文憑：首年學費約為HK$16,000元至HK90,000元不等，視乎院校和學科而定。

學費資助

副學士及高級文憑學生均可受惠於專上學生資助計劃，資助包括HK$89,080學費助學金、HK$8,620學習開支助學金、HK$55,560生活費貸款、為有特殊教育需要學生而設的額外HK$9,420學習開支助學金，領取傷殘津貼的學生也可領取額外資助。

升學出路

副學士：具有獨立結業資格的資歷，屬於資歷架構第四級，持有合資格副學士學位資歷的畢業生一般會報讀高年級學士學位課程或四年制學士學位課程的第三年，視乎報讀院校、學科等要求。高級文憑：具有獨立結業資格的資歷，屬於資歷架構第四級，持有合資格高級文憑資歷的畢業生一般會報讀高年級學士學位課程或四年制學士學位課程的第三年，視乎報讀院校、學科等要求。

升大學率

副學士：升大學率較高，例如理工大學香港專上學院及香港大學附屬學院的整體升學率分別為約九成及約八成半。一般而言，GPA達到3.3或以上，基本上都可以升讀大學；如果只有3至3.3，就可能要同時考慮面試表現IELTS成績；至於低過3.0就可能要考慮其他升學途經，例如自資課程。

高級文憑：不同院校的升大學率分別較大，需要留意。一般而言，GPA達到3.3或以上，基本上都可以升讀大學；如果只有3至3.3，就可能要同時考慮面試表現及IELTS成績；至於低過3.0就可能要考慮其他升學途徑，例如自資課程。

就業出路

副學士：政府已率先認可副學士資歷，目前有14個公務員職系已接納副學士資歷為入職資格，副學士畢業生可投身基層管理及有關專業的助理崗位。

高級文憑：政府已率先認可高級文憑資歷，目前有14個公務員職系已接納高級文憑資歷為入職資格，高級文憑畢業生可投身基層管理及有關專業的助理崗位。

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