高級文憑HD課程｜點升大學?即睇入學要求+學費及相關資助！

高級文憑（Higher Diploma）是兩年制的專上教育課程，為中六學生提供另一升學出路，配合將來升讀學士或直接就業。到底高級文憑是什麼？其升學及就業出路如何？如何報讀課程？「01教育」已經在下文已經為你整合所有資訊，並列出此課程選擇及入學要求！



高級文憑（HD）是什麼？

高級文憑（Higher Diploma）修讀年期為兩年，屬於資歷架構第四級。現時經本地評審的高級文憑課程有237個，分別由24間院校提供。

高級文憑的課程特色

1. 課程目的

普遍著重實用性的專業知識、專修科目、專業訓練及職業技能等，佔課程至少六成，旨在裝備學生日後投身相關專業。



2. 課程範疇

涵蓋的範疇較為實用性，包括資訊科技、 設計及媒體製作、廚藝及飲食、幼兒教育、酒店管理等。



3. 院校選擇（截至2023年2月初）

合共有24間院校可以選擇：

專業教育學院

知專設計學院

明愛白英奇專業學校

明愛專上學院

宏恩基督教學院

港專學院

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

三育書院

香港藝術中心附屬機構

浸會大學電影學院

浸會大學持續教育學院

專業進修學校

科技專上書院

都會大學

都會大學李嘉誠專業進修學院

能仁專上學院

嶺南大學持續進修學院

中文大學專業進修學院

香港專上學院

香港大學附屬學院

東華學院

伍倫貢學院

耀中幼教學院

青年會專業書院



高級文憑的升學及就業出路

高級文憑的本地升學選擇包括政府資助學士學位、銜接學位及自資學位課程，而現時有10個海外國家或地區的大學會為高級文憑畢業生提供升學出路，故畢業生可以申請入讀學位課程或學分轉移。

高級文憑的升大學率較參差，例如香港專業教育學院及香港知專設計學院的整體升學率分別為約九成半及約四成。一般而言，GPA達到3.3或以上，基本上都可以升讀大學；如果只有3至3.3，就可能要同時考慮面試表現及IELTS成績；至於低過3.0就可能要考慮其他升學途徑，例如自資課程。

高級文憑畢業生也可投身不同行業的基層管理及有關專業的助理崗位，現時政府共有14個公務員職系視高級文憑為其入職的學歷要求。

高級文憑的課程選擇

高級文憑主要提供以下課程範疇：

1. 資訊科技

通過探討各類資訊科技內容，讓學生掌握最新技術，加以應用，將來從事工商業和公營機構，能把所學的科技知識和技能，應用於電子計算及資訊系統。課程包括軟件工程、網絡安全及動畫製作等。

2. 設計及媒體製作

通過教授拍攝、設計、後期製作、排版及混音等實用技巧，讓學生建立多元化的設計基礎，有助未來投身創意設計行業。課程包括平面設計、室內設計及電影製作等。

3. 廚藝及飲食

通過提供專業廚藝及餐飲款待服務訓練，以至探討甜品及咖啡店的運作模式，為有意投身廚藝及餐飲業的學生打好基礎。課程包括西式廚藝、西式甜品店營運及咖啡調製員等。

4. 幼兒教育

通過教授幼兒成長、行為、教學等方面的基本概念，加上提供幼稚園觀課計劃及義工活動，讓學生充分掌握幼兒教育的專業知識和視野。課程包括特殊幼兒照顧、社會工作及社會服務等。

5. 酒店管理

通過提供酒店款待及航空服務相關範疇訓練，特設模擬酒店客房及機艙服務訓練設施等，讓學生體驗酒店款待及旅遊業的運作。課程包括旅遊業管理、酒店房務員及旅遊顧問等。

高級文憑入學要求

可報讀人士：

1. 應屆文憑試考生／重考生；

2. 非應屆文憑試考生；

3. 持有其他同等學歷（基礎專上教育文憑／毅進文憑／職專國際文憑／英國普通教育文憑高級程度考試／學術能力評估測試／國際文憑大學預科課程）的本地生；

4. 不論持有哪一種學歷的非本地生。



入學成績：

1. 文憑試其中五科（包括中國語文及英國語文）達到第2級或以上的成績；

2. 成功修畢基礎專上教育文憑課程；

3. 成功修畢毅進文憑課程；

4. 成功修畢其他同等學歷課程。



高級文憑報名方法及程序

應屆文憑試考生的統一報名方法：

可通過E-APP（專上課程電子預先報名平台）報讀高級文憑課程，首輪報名日期為2022年12月8日至2023年5月22日，次輪報名日期則為2023年5月25日至7月10日。

其他主要院校的報名方法：

香港專業教育學院：

可通過「VTC 中六入學申請平台」報讀課程，並須於截止報名日期或之前，以信用卡網上付款系統（Visa／萬事達）／7-11便利店／轉數快／自動櫃員機（恒生銀行／滙豐銀行／銀通）／網上銀行或以繳費靈繳交報名費180元，首輪報名日期為2022年11月10日至2023年2月28日，次輪報名日期則為2023年3月1日至3月31日。

香港知專設計學院：

可通過「VTC 中六入學申請平台」報讀課程，並須於截止報名日期或之前，以信用卡網上付款系統（Visa／萬事達）／7-11便利店／轉數快／自動櫃員機（恒生銀行／滙豐銀行／銀通）／網上銀行或以繳費靈繳交報名費180元，首輪報名日期為2022年11月10日至2023年2月28日，次輪報名日期則為2023年3月1日至3月31日。

香港專業進修學校：

可通過港專網上報名及繳費系統報讀課程，以信用卡網上付款系統（Visa／萬事達／銀聯）／轉數快／BoC Pay／支付寶香港、支付寶或以微信支付繳交報名費150元，現正接受報名。

另外亦可親身到港專賽馬會本科校園／港專旺角東校園索取申請表格，遞交時以公文袋封存表格及所有文件，於公文袋上註明「課程申請」，並以劃線支票及「易辦事」繳交報名費150元，現正接受報名。

香港大學附屬學院：

由2022年12月8日起填妥網上報名表，可透過信用卡網上付款系統（Visa／萬事達）／繳費靈／微信支付／支付寶或以轉數快繳交報名費150元，2023年7月16日截止報名。

另外亦可於招生日透過「報名電子系統」遞交申請，如有需要會即日進行面試，第一階段報名日期為2023年7月19日至21日，第二階段報名日期則為2023年8月9日至10日。

高級文憑學費及資助

儘管修讀高級文憑課程的學生每年須繳交學費約HK$30,000元至HK$50,000元，但他們可受惠於專上學生資助計劃，其資助包括以下的助學金及貸款：

1）學費助學金

在2022/23學年，應繳學費助學金的上限為HK$89,080元。



2）學習開支助學金

在2022/23學年，學習開支助學金的最高金額為HK$8,620元。



3）生活費貸款

在2022/23學年，生活費貸款的最高金額為HK$55,560元。



4）為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金

在2022/23學年，每名合資格學生可獲最高額外HK$9,420元學習開支助學金，實際可獲得的額外學習開支助學金須按其在「專上學生資助計劃」下所評定的資助幅度而定。合資格學生可填妥網上表格或紙本表格，並郵寄到九龍啟德協調道3號工業貿易大樓4樓401室審核組(1B)申請處理總務組，或傳真至2157 9520交回學資處。



5）對領取傷殘津貼學生的支援

學資處會考慮向領取傷殘津貼的專上學生資助計劃學生提供額外資助。請在申請書中述明有關資料，並夾附證明文件。

