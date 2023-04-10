DSE2023｜試場防疫應考五大注意事項　預防措施及應變安排懶人包

為保障考生及考務人員的健康，考評局諮詢了衞生防護中心的意見，將於中學文憑試（DSE）考試期間繼續採取多項預防感染及應變安排措施。早前學友社為大家整合了DSE 2023口試的具體防疫安排，DSE 2023筆試防疫具體安排是否一致？即參考「01教育」為考生整合於赴試場前及考試期間的防疫遵守安排，迎戰DSE！



內容轉載自學友社網頁（https://student.hk）

DSE 2023赴考前要留意

（學友社提供）

1. 記得量體溫。

2. 記得進行快測。

若快測結果為陰性，有關考生須在准考證旁拍下快測陰性結果照片作記錄，於整個文憑試考試期間保留，以便抽查。

若快測結果為陽性，有關考生不獲進入一般試場，可選擇於一個考評局指定的試場應考筆試。有關該指定試場的安排將適時公布。如未能出席口試，應於原定考試日3個工作天內向考評局申請更改口試日期；筆試及實習考試不設補考，考生可選擇於指定試場應考，或向考評局申請成績評估。

3. 填寫並攜帶「考生健康申報表」到試場。

4. 攜帶外科口罩。

5. 若舉行筆試考試，試場學校應於上午7時45分開始讓考生進入，以便於早上8時30分開考。

DSE 2023開考前要留意

（學友社提供）

1. 使用酒精搓手液清潔雙手。

2. 試場內須全程戴上外科口罩。

試場內的預防措施

1. 學校應採用不少於1.5米為考生之間（包括前面、後面及兩旁）的座位距離。

2. 作為試場的學校（「試場學校」）須保持試場室內空氣流通（盡量打開窗戶）、環境清潔和消毒。

更多DSE2023在試場實施的預防措施及應變安排詳情，請瀏覽考評局網頁。