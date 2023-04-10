DSE2023｜試場防疫應考五大注意事項 預防措施及應變安排懶人包
為保障考生及考務人員的健康，考評局諮詢了衞生防護中心的意見，將於中學文憑試（DSE）考試期間繼續採取多項預防感染及應變安排措施。早前學友社為大家整合了DSE 2023口試的具體防疫安排，DSE 2023筆試防疫具體安排是否一致？即參考「01教育」為考生整合於赴試場前及考試期間的防疫遵守安排，迎戰DSE！
內容轉載自學友社網頁（https://student.hk）
DSE 2023赴考前要留意
1. 記得量體溫。
2. 記得進行快測。
若快測結果為陰性，有關考生須在准考證旁拍下快測陰性結果照片作記錄，於整個文憑試考試期間保留，以便抽查。
若快測結果為陽性，有關考生不獲進入一般試場，可選擇於一個考評局指定的試場應考筆試。有關該指定試場的安排將適時公布。如未能出席口試，應於原定考試日3個工作天內向考評局申請更改口試日期；筆試及實習考試不設補考，考生可選擇於指定試場應考，或向考評局申請成績評估。
3. 填寫並攜帶「考生健康申報表」到試場。
4. 攜帶外科口罩。
5. 若舉行筆試考試，試場學校應於上午7時45分開始讓考生進入，以便於早上8時30分開考。
DSE 2023開考前要留意
1. 使用酒精搓手液清潔雙手。
2. 試場內須全程戴上外科口罩。
試場內的預防措施
1. 學校應採用不少於1.5米為考生之間（包括前面、後面及兩旁）的座位距離。
2. 作為試場的學校（「試場學校」）須保持試場室內空氣流通（盡量打開窗戶）、環境清潔和消毒。
更多DSE2023在試場實施的預防措施及應變安排詳情，請瀏覽考評局網頁。
因醫學原因不適合長期佩戴口罩，考生可否申請在應考期間不戴口罩？
考評局指如考生欲申請豁免於筆試期間戴上外科口罩，必須於2023年4月4日前向考評局申請並提交合理理由及醫生證明，學校考生須經學校提交有關申請。如逾期或未能提供醫生證明者，其申請將不獲考慮。
DSE 2023筆試開考是時間是？
就筆試考試，試場學校應於上午7時45分開始讓考生進入，以便於早上8時30分開考。
若考生缺席整個科目考試，應如何處理成績安排？
若考生缺席整個科目考試，學校考生可經學校向考評局申請「科目評審成績」。按照2020年至2022年DSE的做法，公開考試委員會已通過因生病或因應冠狀病毒病疫情所引致的特殊情況而缺席考試的學校考生，其2023年DSE考試科目評審成績最高可達第5級。