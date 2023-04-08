DSE2023｜溫習減壓：9招舒緩壓力方法　有效減輕溫習壓力

在現代社會，人們經常面臨著各種壓力，學生要面對學習壓力、成人要面對工作壓力，如何做到減輕壓力、放鬆身心，是我們需要關注的問題。DSE2023將至，考生努力溫習時，亦要記得適當減壓，正所謂休息是為了更遠的路。學友社為各位考生整合9個減壓小方法，同學不妨參考一下，適當時候放鬆身體，轉換心情，好好休息再奮鬥！



內容轉載自學友社網頁（https://student.hk）

DSE2023｜9招減壓大法 休息是為了走更遠的路

（學友社提供）

1. 冥想

冥想或深呼吸是一個很好的減壓方法。透過一段寧靜放鬆時間，釋放身體的緊張和壓力，可以幫助身體和大腦放鬆，減少壓力和焦慮。

2. 行山

透過行山親近大自然，戶外散步、郊遊、遠足等活動接觸陽光與自然風光，放鬆身心，減輕壓力和焦慮。香港大自然風光優美，綠草如茵，初級難度的山脈亦有很多，適合同學結伴同行，一齊放水心境，親親大自然。

3. 跟朋友聊天

與朋友聊天絕對是一個很好的減壓方法。與朋輩分享自己的壓力和煩惱，可以減輕心理負擔，畢竟大家都面對著相似的經歷或煩惱，如一同應付DSE，可以互相慰問，了解大家進度或困惑，一同分擔，互相教學除了幫助到同學亦能為自己重溫內容，雙得益彰。

4. 做手工藝

做手工藝可以讓你集中精力，放鬆身心，減輕壓力和焦慮。可以選擇自己喜歡的手工藝項目，例如編織、繪畫等，不用太在意技巧，主要目的是透過做手工的過程讓自己暫時離開書本內容，幫助身體和大腦放鬆。

5. 做瑜伽

瑜伽可以幫助你放鬆身心，促進內分泌平衡、釋放身心, 達到修心養性減壓養心的目的。同學可以嘗試參加瑜伽課程或在家里自己練習，現在網絡上亦有很多初階瑜伽放鬆教學片，讓初學者更易在家嘗試。

6. 睡眠充足

同學不要忽視睡眠的好處，良好的睡眠可以幫助你減輕壓力和焦慮，頭腦清晰，因為睡眠對學習和記憶有著重要作用，睡眠不足很難集中注意力、學習新知，也沒有足夠時間記憶。同學可以通過保持規律的作息時間，睡前放鬆等方式來保證充足的睡眠時間。

7. 睇展覽

不太喜歡運動，又想在休息時段進行一些戶外活動? 睇展覽絕覲對是一個很好的選擇。適逢三月是香港藝術月，大大小小的藝術展都在舉行，有些展覽舉行日期長達數個月及免費參觀，如香港藝術館定期舉行不同免費展覽供大眾欣賞，同學不妨了解更多，既可放鬆減壓，又可增添藝術文化。

8. 睇影片

編者都十分喜歡睇片減壓，閒時休息當作10-15分鐘放鬆心情活動確實不錯。當注意力集中在片段故事內容，可幫助減少在現實中的焦慮感，一些輕鬆有趣的內容，更可增加愉悅感，以積極的心態迎接之後挑戰。同時，看下些搞笑幽默的片段時大笑，對身心健康都有很大的正面幫助，既可紓解壓力、又可提升免疫力及對抗憂鬱等。

9. 聽音樂

研究證實聽音樂可幫助調節情緒，改善情緒與焦慮症狀，帶來快樂並使身心放鬆、減輕壓力。早前編者訪問DSE狀元趙爾納同學時亦提到，他的溫習減壓良方之一就是聽音樂。在溫習時會選擇輕柔的音樂，輕柔的音樂節拍，能夠在溫習壓力下感到放鬆，滿腦子混亂思緒的時候，音樂能夠暫時帶走煩悶感，而且一邊學習一邊聽著也不會分心，偶爾當個背景音樂也不錯。