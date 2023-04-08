DSE2023｜備戰文憑試9個幫助溫習好方法　有助加強記憶效果

學習是每個人都會經歷的過程，而加強記憶效果是學習過程中不可或缺的一環。有效的溫習不但能事半功倍，更能提對溫習的興趣，因為學習效率和記憶效果是相互影響的，透過適當的方法和技巧，可以提高學習效率，使學習更加高效和有效。甚麼方法可以提高記憶效果和學習效率? 如何讓學習過程更加輕鬆和愉快？學友社為同學整合9個有助加強記憶效果的溫習方法。



內容轉載自學友社網頁（https://student.hk）

9個幫助溫習好方法 有助加強記憶效果

（學友社提供）

1. 分段學習

每當溫習時將大量學習內容分成小段，每次只專注於一段或一小部分，利用較細碎的分段記憶法，能更好地記憶和理解溫習內容，片段學習模式不但能每段都學得徹底，亦不會因為一次塞太多內容入腦而無法消化，忘記一開始所學。

2. 創造聯繫

將新學習的內容與已知有關聯的內容聯繫起來。例如，將學習的內容與生活經驗、影片、音樂等聯繫起來，透過相互關聯聯繫幫助記憶。

3. 創造影像

將學習的內容轉換成圖像，能夠有效提升記憶。例如，在筆記中加入插圖或符號，以圖案把過長的內容變得生動，幫助理解和記憶。

4. 練習測試

通過練習問題/假設問題測試加深自己的記憶效果。這個方法可以幫助發現自己對哪些內容記得不夠熟識，繼而進行有針對性的溫習。

5. 適當休息

在學習過程中，適當休息可以幫助記憶。可以通過走動、伸展、做深呼吸等方式來放鬆身體和大腦，休息充足後以更好地進行學習。

6. 互相教學

和同學互相教學可以幫助記憶和理解。透過與同伴的互相討教，可以讓自己更好地理解和記憶內容，同時還可以幫助你的同學或自己，了解不熟識的部分。

7. 使用口訣

口訣可以幫助記憶。例如，將學習的內容轉換成韻律或歌曲，一些易記的口號等，這樣可以更容易地回憶內容。

8. 重複練習

重複複習是加強記憶效果的有效方法。可以通過不斷地複習來鞏固記憶，這樣能夠使記憶更加深刻和牢固。

9. 善用科技

現在有很多學習和溫習的科技工具，例如一些語音筆記、網上教學平台、翻譯軟件等，既可幫助記憶亦可理解學習內容。同學可以根據自己的需要選擇適合自己的科技工具。

以上方法同學不妨參考，找到合適自己的溫習方法，幫助自己加強記憶效果，更好地進行學習，達至最佳的溫習效果。