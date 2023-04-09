DSE 2023｜一文看清確診考生「指定試場」應考文憑試的特別安排

考評局早前舉行文憑試2023傳媒簡報會，交代DSE 2023考試及預防措施內容安排。當中提及考生應考前後須知，包括若考生在應考當日確診，必須在早上7時30分前致電考評局公開考試資訊中心，自行安排前往指定試場，並在到場時出示確診證明。為保障考生及考務人員的健康，考評局諮詢了衞生防護中心的意見，將於DSE考試期間繼續採取多項預防感染及應變安排措施等。學友社為各位考生整理最新應考時確診安排懶人包，記得了解清楚，一齊做足準備！拉到文章最下看一圖整合應變安排！



內容轉載自學友社網頁：DSE 2023｜一圖了解確診考生「指定試場」應考文憑試的特別安排

DSE赴考前要留意

1. 填寫並攜帶「考生健康申報表」到試場。

2. 攜帶戴上外科口罩。

3. 若舉行筆試考試，試場學校應於上午7時45分開始讓考生進入，以便於早上8時30分開考。

快測陽性安排

如考生在考試當天發燒，耳探體溫達到攝氏38度或以上，或出現急性呼吸道感染徵狀，必須自行做快速抗原測試（RAT）。

檢測陽性之考生將不獲進入一般試場，有關考生可選擇於一個考評局指定的試場應考筆試，或按既定機制向考評局申請成績評估，「科目評審成績」最高可獲第5級。

非緊急情況（不是考試當日確診）

考生應盡快聯絡考評局公開考試資訊中心（PEIC），要求到「指定試場」應考，並提供相關證明，如醫生紙、48小時內的核酸檢測結果、24小時內的RAT結果，要求到「指定試場」應考。要注意，確診考生於DSE考試當日，須自行安排前往「指定試場」的交通。

電話: 3628 8860（辦公時間：星期一至五 上午8:30至下午5:30）

電郵: rat@hkeaa.edu.hk（非辦公時間：由4月14日起啟用）

緊急情況（考試當日確診）

如考生在應考當日確診，必須在早上7時30分前致電考評局公開考試資訊中心，自行安排前往指定試場，即新蒲崗九龍文理書院前校舍成文憑試指定試場（試場編號：H2400），並在到場時出示確診證明。

PEIC在筆試期間（4月21日至5月18日）的考試日，由上午7:00至下午5:30（星期一至五）及上午7:00至中午12:00（星期六）運作。

注意筆試及實習考試不設補考，考生可選擇於指定試場應考，或向考評局申請成績評估。

「指定試場注意事項」

由於不同人士康復所需時間不同，考生須每日與公開考試資訊中心聯絡，確認需於當日／翌日到指定試場應考。

快測陰性安排

快測陰性的考生須在准考證旁拍下快測陰性結果照片作記錄，於整個DSE考試期間保留，以便抽查。

DSE開考前要留意

1. 使用酒精搓手液清潔雙手。

2. 試場內須全程戴上外科口罩。

試場內的預防措施

學校應採用不少於1.5米為考生之間（包括前面、後面及兩旁）的座位距離。

一圖整合考試期間預防感染及應變安排措施！

詳情可到考評局網頁瀏覽預防感染及應變措施。