DSE︱通識卷二涉糧食安全、網課及平台經濟　老師稱考題不太難

最後一屆文憑試通識科今日開考，試卷政治題繼續絕迹。卷二試題考糧食安全、網課及中國平台經濟。有通識科老師認為，兩份試卷整體程度適中，卷二的題目不難應付，不過有考生反映不夠時間作答。



有考生表示，對於成為最後一屆通識科考生感到幸運，學習上非常有趣，「無論經濟方面，任何方面都教識我好多嘢」，又認為公民科所學的知識不及通識科，「見佢課程學到嘅嘢無咁全面，都無辦法探討下政治方面問題。」



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重考生須改考公民科 老師：溫習基本法、國安法議題須下苦功

卷二設有三條「延伸回應題」，考生只須選答一題。第一題有關香港兒童達致營養均衡的困難，以及現時糧食安全的主要挑戰。第二題問及網上課堂對青少年個人發展的影響。第三題則談及外賣平台、討論平台經濟對中國社會的影響。

北角協同中學通識科主任黃中偉認為，卷二的題目各有難處，第一題中談及全球糧食安全的議題，對考生而言或較「離身」，學生需熟悉全球糧食供應、糧食分配不均等多個概念才能全面論述。

他續指，第二題涉網課，考生或較為熟悉，有題目考及電子學習的教育公平問題，考生須從教育資源分配等角度分析，相信不少人會引用「數碼洪溝」的論點，但要反面引證才能符合題目要求，以取得高分。

今屆是最後一屆通識科考試，明年不設重考。黃中偉指，考生若不幸失手，相信以通識科的知識，不難應付公民科的筆試，因為兩科之間不少概念相似，新科亦只計合格與不合格。不過，他提醒重考的學生，仍要下苦功溫習《基本法》、《國安法》等新設的課題。

考生：成為最後一屆通識科考生感幸運

考生梁同學表示，兩份試卷均不夠時間作答。她指，卷一的議題尚算熟悉；卷二則選答有關食品安全的問題，雖然本身選修生物，但作答上未見有幫助，「都幾難答」。

今屆是最後一屆通識科，梁同學認為，很幸運成為最後一屆考生。她表示，雖然通識非強項，但學習上非常有趣，「無論經濟方面，任何方面都教識我好多嘢。」她又認為，公民科所學的知識，或不及通識科多，「見佢課程學到嘅嘢無咁全面，都無辦法探討下政治方面問題。」

另一位考生陳同學，則選答網課有關的題目，原因是議題貼近年輕人。題目問及網課如何影響青少年發展，他指，作答時提到，網課令青少年缺乏社交，亦影響身心發展，例如缺乏運動機會，增加肥胖機會。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼

