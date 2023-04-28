DSE︱末代通識科師生試場禮堂拍照留念　考評局：完卷後已非試場

最後一屆中學文憑試通識科昨日（27日）開考，有師生於完卷後在禮堂試場拍照留念，並上載在社交平台網站，引起網民熱議，質疑做法有違規。



考評局回覆查詢表示，一般情況下，若考試當日全部考試經已完結，而試場主任已指示考生離場，有關禮堂便不屬於試場範圍，校方可於禮堂舉行教學或其他校內活動。考評局續指，為免引起誤會，提醒學校如需在非考試期間，於禮堂內拍攝，應避免拍攝考試相關的資料或告示。



昨日是最後一屆通識科文憑試，有考生昨日在社交平台Instagram的限時動態上載兩張相片，相中顯示禮堂考場內的師生完成試卷後，於台前拍照留念，另一張是考生拋起試卷。該名考生形容「再見了又愛又恨嘅通識」，又指「係老師叫我哋抌上去」。有關相片引起網上討論區熱議，質疑違反考評局規定，禁止考生在試場拍照並公開展示。

全日考試完結、指示考生離場後 不屬試場範圍

考評局回覆指，會聯絡有關學校了解事件，並作適當的跟進。局方指，一般情況下，若考試當日全部考試經已完結，而試場主任已指示考生離場，有關禮堂便不屬於試場範圍，校方可於禮堂舉行教學或其他校內活動。考評局續指，為免引起誤會，提醒學校如需在非考試期，於禮堂內拍攝，應避免拍攝考試相關的資料或告示。

考評局又再次提醒考生，不可在試場內攝影、錄音或錄影，否則會被扣分。若考生將有關相片、錄像、錄音以電子或公開形式展示，其科目成績會被降級。