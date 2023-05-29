DSE ︱503名確診考生應試　監考員頻送上紙巾、枱側掛膠袋收垃圾

今屆文憑試繼續疫下開考，考評局在新蒲崗設立「指定試場」。考評局指，在筆試期間服務503名確診考生，較去年共有44名正檢疫或確診考生增加逾十倍。

考評局今年聘任19名試場主任與監考員，連同44名來自特殊教育需要（SEN）考生所屬學校的監考員等，協助確診考生完成文憑試。有三年「零感染」紀錄的試場主任指，今次指定試場有別於過往竹篙灣試場，與考生距離較接近，但不擔心因此染疫，最重要能夠協助考生順利應考。



▼4月21日 確診新冠病毒病考生到指定DSE中學文憑試試場▼



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指定試場設新蒲崗 監考員指近距離接觸考生機會增

考評局在網頁「文憑試快線」，分享兩位試場主任何家鴻和蔡子軒的工作經歷。何家鴻曾於2021及2022年出任竹篙灣社區隔離設施的試場主任，今年在新蒲崗前文理書院校舍的「指定試場」擔任試場主任，主持了十多個科目的考試。

他表示，與過往兩年比較，今年試場工作最大分別是需要與考生近距離接觸：「在竹篙灣的試場，我們主要在考室外透過窗戶或遙距視像監察系統與考生溝通，不需要直接接觸考生；今年『指定試場』的運作則與一般試場相若，考生如要求補充答題紙、上洗手間等，監考員都要走近考生座位處理。」

雖然確診考生的病徵與嚴重程度各有不同，考務人員同樣盡力照顧，如有部份考生頻密打噴嚏及流鼻水，他們便不時為考生送上紙巾，又把膠袋貼於枱側，方便考生扔掉用過的紙巾。曾有考生出現肚痾、嘔吐等病徵，考務人員便安排考生坐近門口的位置，方便他們上洗手間。何家鴻指，他亦會特別留意伏案休息的考生：「如有考生伏於枱上，我便會多加留意，確認他是否正在休息，而不是不適暈倒。」

考生為DSE準備了多年，如因確診而無法應考便白費過往的努力。有機會在「指定試場」擔任監考工作，幫助有需要的考生順利應考，讓我們感到很欣慰。 試場主任何家鴻和蔡子軒

蔡子軒(左)與何家鴻(右)於2023 DSE出任「指定試場」的試場主任，分別負責SEN考生及一般考生的考室（考評局網頁）

SEN生考試安排各有不同 監考員須臨場應變

另一位試場主任蔡子軒則負責「指定試場」內為SEN考生而設的特別考室。由於SEN考生獲批的特別考試安排各有不同，如延長作答時間、特別版試卷、短暫休息時間等。作為試場主任，他要按考生的需要，指示監考員如何分配座位，並就不同考生的考試安排作出臨場應變。

蔡子軒憶述，有考生需要監考員每15分鐘輕敲桌面，以提示專注作答。為同時兼顧這類特別考試安排及減低對其他考生的影響，蔡子軒需與當值的考評局職員商討，為有關考生另覓考室及安排監考員。

今年考務人員於「指定試場」與考生有更多近距離接觸，他們認為，穿上保護裝備、注意個人衞生、接種疫苗等，已可把感染風險降低。蔡子軒分享指，部分考生更在結束考試後向他們道謝，一句「辛苦晒」令他甚感窩心。

保持三年「零感染」紀錄的何家鴻則說，沒有太多考慮會否受感染，相信盡量遵守防疫措施便可，反而我們更關注如何協助考生順利應考。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼

