DSE 2023│浸大持續教育學院收8500份申請　平均5人爭一學額

今年文憑試（DSE）將於7月19日放榜，浸會大學持續教育學院表示，2023/24年學年總學額近2,500個，截至6月底共收到8,500份申請，即約4至5人爭取一個學額。今年學院報名情況理想，按年上升15%，當中護理學及幼兒教育學位課程廣受歡迎，而副學士及數據科學高級文憑的報名人數，分別錄得兩成多及四成升幅。



副院長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉(左)、院長暨國際學院署理總監鍾志杰(中)及護理教育總監梁淑琴(右)介紹浸大持續教育學院最新收生情況。(翁曼琛攝)

浸大持續教育學院副院長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉表示，幼兒教育學位課程認受性高，畢業生就業率接近九成，業界會為其課程提供不少獎學金，入讀第一年就可實習。在學4年期間每年實習範疇均有不同，現時全港約有3成幼稚園與浸大合作，課程亦會教授學生實用的職場技巧，例如如何撰寫履歷及與業界合作為同學們提供模擬面試等。

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護理課程注重中醫護理 明年首批畢業

至於護理學學位課程，護理教育總監梁淑琴指明年將有首批畢業生，現時市場缺人下在公私營市場都有不少實習機會。課程特點包括較注重中醫護理，以及重視基層教育，會聯同非牟利團體合作為弱勢社群服務。

院長暨國際學院署理總監鍾志杰表示，9月新學年將新開設「社會學與數碼社會副學士」，課程會與學生探討因應數碼科技發展衍生的各種日常議題，例如ChatGPT等人工智能科技對社會及未來職場衝擊，及網絡犯罪的問題，藉以培養學生對相關科技應用具判斷力及分析力。另新增課程為一年全日制應用教育文憑課程，供中六離校生或年滿21歲香港居民選修，畢業可獲等同DSE 5科2的學歷。