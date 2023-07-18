DSE│資優生數理出眾獲牛津預先取錄　文憑試後應聘接待員體驗生活

今屆文憑試（DSE）明天放榜，有資優生已率先獲牛津大學物理系取錄！浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）應屆DSE考生張鈞朝，自小學業成績出眾，尤其是數理方面，升中後同時兼顧學業與多項活動，包括中學／科技大學雙修課程、校際辯論比賽等，更於日內瓦國際發明展獲得銅獎，這個學霸現更任職會所接待員，親身體驗社會的最真實一面。



浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）應屆DSE考生張鈞朝自小學業成績出眾，尤其是數理方面，升中後同時兼顧學業與多項活動，現時更任職會所接待員體驗社會生活。（余俊亮攝）

張鈞朝是應屆DSE考生，自小天資聰敏，學術上表現出眾。他表示，本身領悟能力比常人高，「人哋用1分鐘明嘅嘢我用10幾秒就明」，因而小學時成績已十分優秀，升上初小後參加由數學奧林匹克協會主辦的華夏盃，激發起他對數理方面的興趣。

及後升中張鈞朝所接觸到的數理科更廣泛，令他更喜歡鑽研數理。張鈞朝憶述，當時同時兼顧學業與數理活動，放學後會操練歷屆試題，若是數理科便會看YouTube理解概念，終在中三時考獲全級第一，他亦同時參加中學／科技大學雙修課程，學習高中程度的數學知識。

中五時兼顧學業及3項活動 感吃力會預先分配時間

後來升上中五後更身兼多職，包括參加大型國際展覽及校際辯論比賽，以及擔任校內數碼領袖主席。他提到，當時參加了日內瓦國際發明展，成功研發應用於疫苗的納米金棒時間溫度監測標籤（「GOLDIN」），該標籤能隨著儲存溫度及時間而改變變色速度，以由紅變綠的顏色轉變反映疫苗的變質情況，成功於比賽中獲得銅獎。

張鈞朝升上中五後更身兼多職，包括參加日內瓦國際發明展及星島全港校際辯論比賽英文組，以及擔任校內數碼領袖主席。（余俊亮攝）

張鈞朝又指，為提升英文辯論技巧，他參加了星島全港校際辯論比賽英文組，並於眾多名校組別中突圍而出，獲得冠軍。除校外活動外，他亦擔任校內數碼領袖主席，負責後台音響及燈光等相關工作，曾為音樂會繪製舞台平面圖而熬夜。

身兼多職的他，成績仍能保持一貫優秀。他強調，時間管理十分重要，小息時會盡量完成所有功課，放學後便有更多時間預備比賽，而且會預先與指導老師定下商討比賽事項的日子，確保能平衡學業和課外活動。

獲牛津物理系取錄 任職會所接待員體驗社會生活

直至今年完成DSE，由於曾參加多項數理活動及面試表現理想，現時已獲英國牛津大學物理系取錄，學校的預計成績則為最佳6科40分。（余俊亮攝）

直至今年完成DSE，由於曾參加多項數理活動及面試表現理想，張鈞朝現時已獲英國牛津大學物理系預先取錄，學校的預計成績則為最佳6科40分。他表示，因為牛津物理系的世界排名較高，而選擇到當地升學，希望將來修畢大學後能為科研發展出一分力。

為體驗社會生活，張鈞朝現時更任職全職會所接待員。他指母親當年完成公開試後曾在工廠製作牛仔褲，告訴他「呢啲工讀完大學唔會再做」及能獲取更多生活體驗，啟發他亦一嚐擔任會所接待員的體驗。他認為，這份工作不及以往做後台辛苦，遇到態度惡劣的客人亦能從容面對，很快便適應工作環境。