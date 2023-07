DSE放榜2023｜DAE取代毅進等同五科二級　科專助學生投考紀律部隊

中學文憑試(DSE)於7月19日放榜,近年紀律部隊人手短缺積極招聘,薪酬待遇極具吸引力。現時五大紀律部隊員佐級基本入職要求一般為文憑試包括中、英文在內5科2級。



假若文憑試考生有意畢業後即投考紀律部隊,但放榜後成績未達到最低要求,其實亦可修讀於新學年開設的「應用教育文憑」(DAE),課程將取代「毅進文憑」,學生完成DAE後可獲文憑試包括中、英文內5科2級成績,向目標出發。



紀律部隊空缺多 起薪點具競爭力

參考保安局向立法會提交的文件,現時五大紀律部隊有逾7,700個空缺,當中警務處空缺達5,911個、空缺率17.8%。今年5月初警務處已調低入職要求,例如取消最低身高及體重、進行視覺敏銳度測試時可以配戴矯視工具等。

未能滿足學歷要求亦可修讀DAE 畢業等同DSE五科第2級

若文憑試畢業生希望立即投身紀律部隊,可投考員佐級職位,入職要求同為文憑試5科2級,而語文要求則為DSE中文及英文2級成績或持有同等學歷。值得一提,警隊已設立「警員中英文筆試」,中、英文未達文憑試2級的應徵者,通過筆試將被視為乎合入職語文要求。

如應屆畢業生於放榜後,發現成績未能滿足入職要求,可修讀應用教育文憑課程(DAE)以取得文憑試包括中、英文在內5科2級同等學歷。

現時香港多間院校均有開辦應用教育文憑課程,以香港科技專上書院(科專HKIT)為例,自2007年起已經開辦毅進課程,及自2012年起開辦毅進文憑課程,至今已經累積超過15年開辦紀律部隊課程的經驗。該校即將開辦的應用教育文憑課程亦設有紀律部隊系列選修科目,包括「警隊實務」、「消防員/救護員實務」、「懲教實務」、「海關實務」及「入境事務」課程,幫助有志投考各紀律部隊的學員。

選校考慮師資背景、與紀律部隊聯繫 有助應付遴選

除了留意學校課程內容外,選校時亦可留意師資團隊是否具實際工作經驗。科專的紀律部隊課程顧問及導師團隊由退役紀律部隊成員組成,包括前警務處助理處長、前高級警司、前高級消防隊長、前高級救護主任、前海關總監督、前懲教事務監督及前總入境事務主任等。他們曾任不同部門或分區的指揮官、領導及管理層,分別負責訓練及教官等崗位,能為學生提供具體而實用的指導,加上課程專門為應付入職遴選程序而設的培訓,包括體能訓練、寫作技巧、模擬面試、歷奇訓練及參觀與體驗活動等,有助準備投身紀律部隊。

具有多年相關培訓課程經驗的科專更已與各紀律部隊的招募組或部門建立並保持緊密聯繫,學生可以透過參與科專和紀律部隊舉辦的活動,零距離接觸紀律部隊的前線運作,親身了解運作及工作內容。以下是科專與各紀律部隊舉辦的活動例子:

警務文憑課程活動:

#參與警察招募組「志警成計劃」

#參與警察招募組「模擬面試工作坊」

#參與警察招募組「提升體能工作坊」

#參與警察招募組提供的招募講座

#參觀警察部門/單位及警隊博物館

#參觀警察學院基礎訓練、學警生活及結業會操

#參與警務處聯合跨部門反恐演習

#參與警務處「童行 • 同心」保護兒童計劃

#參與警察義工隊活動

#參與反詐騙宣傳活動

#參與八鄉少年警訊中心活動

#參與網絡安全及科技罪案調查科舉辦的網絡攻防菁英培訓



消防/救護文憑課程活動:

#參觀消防及救護學院並了解消防員/救護員基礎訓練

#參觀消防局

#參觀救護站

#參與消防處招募組提供的招募講座

#參與消防處招募組的投考消防員/救護員體能測試備試工作坊



海關文憑課程活動:

#參觀海關總部

#參觀海關學院及了解關員基本訓練

#參與海關招募組提供的招募講座



懲教文憑課程活動:

#參觀懲教學院及了解二級懲教助理入職訓練

#參觀懲教署院所設施

#參與懲教署招募組提供的招募講座

#參觀懲教署博物館



入境文憑課程活動:

#參觀入境事務學院及了解入境事務助理員入職訓練

#參與入境處招募組提供的招募講座



科專團隊為了幫助更多有志投考紀律部隊的人士,更撰寫了一系列實戰參考書籍,幫助他們做好面試準備,其內容有助深入了解各紀律部隊職位的遴選準則及程序,在面試前掌握部隊運作模式及有用資料,以參與職位遴選。

警隊「志警成計劃」招募警員 合作院校學生會被優先考慮

現時警務處為了吸引有志服務社會的本地專上院校學生於畢業後投考警員,舉辦了為期一年的「志警成計劃」,以加強參與計劃的學生對警務工作的了解、面試技巧、體能測試準備及對警隊遴選過程的認識和準備。

現時警務處為了吸引有志服務社會的本地專上院校學生於畢業後投考警員,就舉辦了為期一年的「志警成計劃」。

該計劃以有志服務社會的本地專上院校學生為對象,於本地專上院校就讀最後學年的學生(包括副學位課程、基礎文憑課程及應用教育文憑課程)會被優先考慮,而香港科技專上學院就是合作院校之一。

香港科技專上書院

應用教育文憑課程(全年)HK$37,940(分兩期繳交)

扣除學生資助處三成學費發還後,實際支付約(全年)HK$26,558

電話:2782 2433

WhtatsApp查詢 :9574 1984

地址:深水埗南昌街213號

網址:https://dae.hkit.edu.hk/

應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

Diploma of Applied Education is recognized under the Qualifications Framework

資歷級別: 3

資歷名冊登記號碼: 22/000863/L3

登記有效日期: 01/01/2023 至 31/08/2026

學校註冊編號: 525898