DSE放榜｜都大辦醫療化驗課程逾千人申請　3千萬建醫療科學實驗室

都會大學2023/24年度首次開辦「醫療化驗科學榮譽理學士課程」提供60個學額，吸引逾1800名學生報讀，其中約400人選為Band A首三志願。都大2020/21年度獲教育局批出4000萬元資助開設課程，並斥資近3000萬元興建全新的醫療科學實驗室。新實驗室佔地7000平方呎，都大科技學院院長王富利教授表示，希望將實驗室打造成香港首個智能醫療化驗教學實驗室，為本港培育醫療化驗的未來人才。



都大2023/24年度開辦「醫療化驗科學榮譽理學士課程」，聯招申請情況踴躍。（林靄怡攝）

都大科技學院院長王富利表示，疫情期間曝露本港醫務化驗師人手短缺問題，加上政府預測未來醫務化驗師需求增加，因此都大開辦新課程培育醫務化驗人才，回應社會需求。

課程加入生物訊息學及分子診斷學的訓練，其中分子診斷學是近年常被提及的新興範疇，例如標靶治療、新冠病毒PCR檢測等。他又指，課程特別加入實驗室管理和認證的內容，亦計劃與業界合作進行應用研究，裝備學生投身醫療化驗行業。

都大科技學院院長王富利教授（中）表示，醫療化驗人才需求大，學生畢業後出路廣闊。（林靄怡攝）

醫療科學實驗室因應課程範疇分為五大區域，包括「臨床血液及輸血科學」、「臨床化學及免疫學」、「醫學微生物學」、「病理組織學」和「分子診斷學」，並添置自動化和人手操作儀器，切合課程需要，並配置最新和現時業界常用的儀器。

他舉例，校方特別斥資約200萬元添置「臨床化學分析儀和免疫分析儀」，此儀器大部分醫院均有使用，可識別患者尿液、血漿及體液中血糖、膽固醇、鉀等物質濃度，是全港首間院校引入這款分析儀。

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都大科技學院副教授及醫療化驗科學榮譽理學士課程負責人張家廸表示，學士課程提供60個學額，碩士課程提供35個學額。都大早前率先開辦碩士課程，在今年17位應屆畢業生中，九成表示會從事醫療化驗行業，部分更已獲相關機構有條件取錄。