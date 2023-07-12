都大畢業典禮頒授逾3,000學位　校長林群聲：畢業生需要與AI合作

都會大學（都大）現正舉行第32屆夏季畢業典禮，頒授逾3,000個學位予應屆畢業生。校長林群聲在典禮上致詞，提醒畢業生不僅要與他人合作，同時要與人工智能合作、與時俱進，勇敢面對由人工智能衍生出來的智能革命。



校長林群聲在典禮上勉勵畢業生，指他們不僅要與他人合作，同時要與人工智能合作、與時俱進。（都會大學提供）

都大夏季畢業典禮於7月11日及13日期間舉行，合共頒授逾2,500個學士學位及逾500個碩士學位及其他學術資格。林校長於致詞時以都大畢業生、「長洲包山后」龔子珊的故事為例，指她毅然辭去護士工作，展開攀冰之旅，代表香港在國際比賽中取得佳績，更希望於香港創辦攀冰學校，以推廣該項運動及培訓新一代運動員，鼓勵畢業生敢於追尋夢想。

林校長又提到，都大早前獲得政府資助，將於2024/25學年開辦兩個新課程「建築管理及工料測量學榮譽理學士」及「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」。他期望教職員在籌備新課程期間，能夠將人工智能技術加入課程設計、教學形式及評估方法等方面，讓學生能夠沉浸在該環境中學習。

2023年起，都大將每年舉辦兩次畢業典禮，分別於夏季和冬季舉行，以確保所有畢業生都有機會出席，而第32屆冬季畢業典禮將於今年12月舉行。